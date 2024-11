Tras evaluación del procedimiento disciplinario, se concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener las infracciones contra Harvey Colchado. | Composición LR.

La Inspectoría General de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional del Perú dejó sin efecto la suspensión contra el coronel Harvey Colchado, que lo separaba de su cargo como jefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac). En el documento N°110-2024-IGPNP, al que La República accedió, se detalla que las investigaciones administrativas disciplinarias efectuadas contra Colchado determinaron que se le debería absolver de las infracciones graves y muy graves que se le habían impuesto.

Estas dos infracciones que la resolución menciona hacen referencia a la torta de cumpleaños de Harvey Colchado. Según el documento, el 11 de abril de este año, durante la celebración del onomástico de coronel de la PNP, se realizó una reunión de camaradería en la sede de la DIVIAC, con la presencia de su personal y se le regaló una torta decorada con un diseño que hacía alusión al (entonces reciente) allanamiento en la residencia de la presidenta Dina Boluarte.

El pastel incluía un muñeco que representaba a un agente policial con una comba y una puerta marrón, elementos que habrían sido utilizados en el operativo. La elección de dicho diseño fue cuestionada porque podría interpretarse como una "falta de profesionalismo y respeto hacia la investidura presidencial y las instituciones del Estado". Además, la torta se hizo pública luego de que el propio coronel Colchado compartiera publicara la imagen en su estado de WhatsApp.

Ante estos hechos, a Harvey Colchado se le impuso dos infracciones graves y muy graves "contra la imagen institucional", por las que se le impuso la separación del cargo y 2 a 6 días de rigor disciplinario. Sin embargo, en la resolución N°110-2024-IGPNP, al coronel de la PNP se le absuelve porque hubo falta de evidencia suficiente y se concluyó que no se cumplían los criterios necesarios para sancionarlo. Específicamente fue absuelto de la infracción muy Grave y sancionado únicamente con 4 días de rigor disciplinario.

Falta de evidencia suficiente: La investigación concluyó que no existían pruebas categóricas que confirmaran la comisión de la infracción grave y muy grave porque los elementos recopilados, como el análisis descriptivo forense de imágenes, demostraron que no había relación directa entre el diseño de la torta y la casa de la presidenta Dina Boluarte. Descartando así la intención de afectar la imagen institucional.

Conclusión del procedimiento administrativo: Tras una evaluación exhaustiva, en el informe se determinó que no se cumplían los criterios necesarios para sancionar a Harvey Colchado y, según la Inspectoría de la PNP, se concluyó que la evidencia presentada no sostenía las acusaciones, desvaneciendo la imputación por falta grave y, en consecuencia, se procedió a absolver al coronel.

Resolución de la PNP que deja sin efecto la separación de Harvey Colchado en el cargo de jefe de la Diviac. | Foto: PNP.

Juan José Santiváñez se pronunció sobre situación de Harvey Colchado

La República se comunicó con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para consultarle sobre una posible restitución de Harvey Colchado como jefe de la Diviac tras ser absuelto de dos infracciones impuestas en su contra. "No sabría decirte porque yo como ministro no tengo injerencia en el ámbito de los procesos disciplinarios. No soy parte y tampoco tengo ningún tipo de injerencia ni tampoco participación", manifestó.