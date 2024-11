El ministro Juan José Santiváñez, se refirió al hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, quien se encuentra como no habido y tiene un dictamen de prisión preventiva por 36 meses y dijo que nadie debe someterse a una resolución que haya sido dictada por un juez que actúa sin imparcialidad, haciendo referencia al magistrado Richard Concepción Carhuancho.

"No creo que ningún peruano tenga que afrontar una resolución judicial dictada por un magistrado que ha demostrado su falta de imparcialidad y esto no lo digo por el contenido de la propia resolución sino por los actos previos al dictado de su resolución expuso este caso como el caso modelo de una organización criminal", comentó.

Asimismo, el titular del Interior, evitó responder si le parecía bien o mal que Nicanor Boluarte estuviera prófugo de la justicia; sin embargo, dijo que una persona podría proteger su libertad si consideraba que esta le era quitada de manera injusta, por lo que dio a entender que el hermano de la presidenta no ha tenido un debido proceso, según su punto de vista.

"Yo no he dicho que me parezca bien o mal, yo creo que toda persona tiene derecho a un debido procesos, a contar con la garantía constitucional (...) yo no puedo responder por el señor Boluarte, pero es más el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema, el acuerdo 005 del año 2019, que establece el derecho fundamental que tiene una persona a proteger su propia libertad si considera injusta una decisión judicial, pero es un tema personal", manifestó.

Ministro Santiváñez dijo que estaban vigilando a Nicanor Boluarte, sin embargo, no tuvieron éxito

El ministro del Interior fue consultado acerca de la vigilancia que debían haber tenido con el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y Santiváñez aseguro que sí cumplieron el protocolo de vigilancia y observación; sin embargo, si esto llego a hacerse, parece no haber tenido mucho éxito debido a que actualmente Boluarte se encuentra prófugo de la justicia.

"La Policía es el ente llamado a hacer cumplir las resoluciones judiciales, es más, días antes del dictado de la resolución, la Comandancia General de la PNP dispuso que estableciera la vigilancia, la policía ha estado observando, y no solamente eso, una vez que la Policía fue notificada con la resolución, inmediatamente fue al domicilio de las personas y levantó actas, la Policía observó puntos críticos", respondió el ministro del Interior.