La defensa legal del coronel PNP Harvey Colchado, Miguel Pérez Arroyo, alertó de un posible conflicto de intereses en la Comisión que evaluaría el pase al retiro de su cliente. De acuerdo con el letrado, agentes que tomarían dicha decisión han estado envueltos en investigaciones de Eficcop y la Diviac.

Además de esto, precisó que el ministro del Interior no tiene ninguna influencia en la evaluación de Colchado.

“Formalmente él (Juan José Santiváñez) no integra nada, formalmente quien lo integra son otros estamentos policiales, pero dos de ellos y no quiero mencionar los nombres, forman parte de este grupo de policías que estuvieron en un momento determinado vinculados a investigaciones por Eficcop, investigaciones por la Diviac, con detenciones, con capturas, etc", advirtió Pérez Arroyo.

Esta situación, "marca un conflicto de intereses, que sugeriría, que obviamente ahí no va a haber en absoluto ningún tema de imparcialidad ni objetividad, porque además, lo que significa esto de la evaluación en lo que significa el servicio o la permanencia en el cargo, obviamente es una cuestión que va a depender mucho de lo que ellos consideren bien o consideren mal”, indicó el letrado.

En caso se ejecute una invitación al retiro, el abogado aseguró que acudirán a la vía judicial. Por esta razón, respaldó que su cliente acudiera a la CIDH.

Asimismo, manifestó que en julio último se ha aprobado un reglamento que obliga a que las listas de pases al retiro se publiquen durante la última semana de noviembre de 2024.

“Lo quieren sacar y es claro que se están deshaciendo de uno de los elementos más valiosos que tiene la Policía en el país”, finalizó.