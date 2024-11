Martín Vizcarra reconoce que se vacunó a escondidas y se excusa diciendo que fue parte de un experimento

El expresidente del Perú, Martín Vizcarra, es acusado de haber favorecido a la empresa Obrainsa para otorgarle la licitación de las obras Loma de Ilo y Hospital de Moquegua. La Fiscalía está solicitando una condena de 15 años que viene siendo debatida durante juicio oral. Sumado a esto, el Congreso inhabilitó políticamente por 10 años a Vizcarra y esto fue ratificado por el Poder Judicial.

La inhabilitación se debió al escándalo titulado 'Vacunagate', que puso al descubierto que el expresidente se vacunó contra la Covid-19 antes que todos los peruanos de forma secreta, cuando la vacuna se encontraba en la tercera fase de desarrollo y miles de peruanos morían durante pandemia.

Al respecto, Vizcarra Cornejo precisó durante una entrevista para RPP que "sí se arrepiente de haberse puesto un experimento y no haberlo hecho público". Asimismo, agregó que en más de una oportunidad pidió disculpas al respecto.

Sin embargo, se excusó alegando que la vacuna se aprobó tres meses después de que él se vacunara. "Yo he sido parte de un experimento que estaba realizando Sinopharm en una fase y eso debí hacerlo público", precisó.

Martín Vizcarra postulará a la presidencia 2026

El expresidente alegó que durante sus más de dos años y medio de gobierno se ha enfrentado a grupos poderosos como El Club de la Construcción o los grupos que repartían los alimentos y que se oponían a los octógonos.

"La misma líder Keiko Fujimori se reunió conmigo y me pidió que no saque la ley de alimentación saludable y que su bancada de 73 congresistas me iba a apoyar y le dije que no. Y tuve otra enemiga", alegó.

Tras expresar esos argumentos, se mostró confiado en que el Poder Judicial levantará su inhabilitación política para las elecciones de 2026 y así podrá postular a la presidencia. "Yo creo que sí (la ciudadanía me apoyará). La gente reconoce que he sido siempre un presidente del lado del pueblo", sentenció.