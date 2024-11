El ministro de Educación, Morgan Quero, comentó que la reciente encuesta de aprobación, que sitúa a la presidenta Dina Boluarte como la mandataria con menor respaldo del mundo, con un 94% de rechazo, no refleja los resultados de su gestión. Asimismo, aseguró que estos indicadores son una respuesta de sectores que, según él, "han perdido el poder".

“Quiero decir que este Gobierno ha logrado controlar la inflación, ha mejorado el empleo, y existe un alto acoso por parte de algunos sectores de la sociedad que están muy enojados porque han perdido el poder”, respondió el ministro cuando fue consultado por la prensa sobre el estudio realizado por Datum que solo le da un 3% de aprobación a la jefa de Estado.

En esa misma línea, el titular de la cartera de Educación afirmó que el Poder Ejecutivo cuenta con metodologías distintas para medir los resultados de su gestión. “Hay muchas formas de hacer encuestas y, por supuesto, nosotros tenemos nuestros propios datos”, señaló al respecto.

Al finalizar su intervención, Quero se pronunció sobre las constantes denuncias contra el programa Qali Warma. El ministro aseguró que su gestión brindará respaldo a los afectados por la entrega de alimentos en mal estado. “Condenamos estos hechos que se han denunciado. Respaldamos todas las acciones que está llevando adelante el MIDIS para reestructurar Qali Warma”, concluyó.

Qali Warma: Encuentran hongos en conservas entregadas a colegios

Mientras el ministro Quero asegura que el Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo (MIDIS) busca reestructurar Qali Warma, nuevas acusaciones que salieron a la luz. En el distrito de Carmen Alto, ubicado en Ayacucho, madres de familia denunciaron la presencia de hongos en conservas distribuidas por el programa Qali Warma, lo que generó olores desagradables y un aspecto inusual en los alimentos. Ante esta situación, exigen una revisión exhaustiva de los productos entregados, evidenciando graves deficiencias en el control de calidad de los alimentos destinados a zonas vulnerables.

Este incidente se suma a precedentes de corrupción en la gestión de productos alimenticios, lo que ha provocado una creciente desconfianza en el sistema de alimentación escolar. La administración deficiente afecta directamente la seguridad alimentaria de los estudiantes, incrementando las preocupaciones de la comunidad.

Jaime Chincha opina sobre la baja popularidad de Boluarte: "No hay jefa de Estado en el mundo con ese nivel de respaldo

En el programa 'Del Hecho al Dicho', el periodista Jaime Chincha abordó los resultados de la última encuesta realizada por la encuestadora Datum. Durante su análisis, Chincha destacó que la baja aprobación de Dina Boluarte refleja una profunda crisis de confianza en las instituciones del país.

Según el periodista, la pérdida de credibilidad en el sistema de justicia y en otras instituciones clave ha llevado a un sentimiento de descontento generalizado entre los ciudadanos. Chincha subrayó que esta situación evidencia un distanciamiento crítico entre la población y los organismos que deberían garantizar la estabilidad y el desarrollo del país.

“La confianza en la justicia se ha perdido, señores, y eso es tristísimo. En general, las instituciones no tienen credibilidad; la ciudadanía se siente desprotegida y, al final, esto se convierte en tierra de nadie. Un 3% de aprobación para la presidenta Boluarte es increíble; no hay jefa de Estado en el mundo con ese nivel de respaldo, no existe”, sentenció.