Qali Warma: madres de familia encuentran hongos en conservas entregadas a colegios de Ayacucho

En el distrito de Carmen Alto, Ayacucho, madres de familia reportaron la presencia de hongos en conservas entregadas por Qali Warma, lo cual generó un mal olor y una apariencia inusual. Esto ha llevado a las madres a exigir una revisión exhaustiva de los alimentos distribuidos. Este incidente pone de manifiesto la falta de control en la distribución de productos alimenticios en zonas vulnerables.

La situación se agrava con antecedentes de corrupción en el manejo de estos productos, lo que ha incrementado la desconfianza de la comunidad hacia el sistema de alimentación escolar, el cual es afectado por la mala gestión actual.

Madres denuncian la presencia de hongos en alimentos de Qali Warma

Las conservas entregadas a la institución educativa presentan bloques en lugar de líquidos normales y algunos alimentos tienen una apariencia similar a la mazamorra. Estas condiciones indican que los productos no son aptos para el consumo humano. Las madres de familia han reportado que estos alimentos ya han causado problemas de salud en los niños, como cólicos, ronchas y alergias.

Las madres de familia reportan que sus niños sufrieron de cólicos tras ingerir estos alimentos. Foto: Canal N

Pese a que las conservas tienen fecha de vencimiento hasta el 2027, el estado en que se encuentran sugiere fallos en los procesos de verificación y control de los alimentos distribuidos. Las madres exigen que se revise el lote y se retiren los productos defectuosos para evitar mayores riesgos de salud.

"Nuestros niños sufrían con alergias, aparecían ronchas en su cuerpo. Tenemos miedo de consumir, no vamos a consumir. Cómo es posible que nos manden un producto sin poder verificar. No voy a esperar que mi niño se enferme para reclamar. No vamos a comer ningún alimento de Qali Warma que es de conserva", señalaron las madres de familia de la institución educativa de Ayacucho.

¿Qué dijo Qali Warma ante la situación?

Frente a lo expuesto, Los representantes del programa Qali Warma han indicado que están tomando medidas y se han comprometido a retirar el lote de conservas mientras se lleva a cabo la investigación. Sin embargo, las madres de familia piden una respuesta más rápida y efectiva para proteger la salud de los niños beneficiarios.

Se iniciaron las investigaciones son respecto al lote entregado a diferentes instituciones educativas a fin de evitar una posible intoxicación. Foto: Canal N.

Cabe resaltar que no es la primera vez que un producto de Qali Warma presenta este tipo de problemas. Un reciente informe de 'Punto Final' destapó la red de corrupción que operaba en la empresa Frigoinca, proveedora del programa Qali Warma. Dicha empresa presentaba múltiples alertas sobre la calidad de su producto de conserva 'Don Simón' desde 2021. No obstante, no se ha realizado una investigación exhaustiva sobre el lote de productos alimenticios.

Solicitan ampliar la investigación

La desconfianza de la comunidad hacia el sistema se ve intensificada por antecedentes de corrupción en la gestión de productos alimentarios. En este contexto, la Procuraduría Anticorrupción ha solicitado al Ministerio Público que amplíe la investigación relacionada con la denuncia sobre el uso de carne de caballo en el Programa Qali Warma. Esta investigación involucra a funcionarios del Estado y a la empresa proveedora.

La decisión se tomó tras la difusión de un reportaje de Cuarto Poder, que reveló que Frigoinca, encargada de suministrar productos cárnicos enlatados para el Programa Nacional de Alimentación Escolar, habría entregado conservas de carne de caballo en lugar de carne de res, lo que podría poner en riesgo la salud de los menores beneficiarios de esta iniciativa estatal.