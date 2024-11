La periodista y abogada Rosa María Palacios cuestionó, en una nueva edición de su programa 'Sin guion', la supuesta donación de trenes gestionada por la Municipalidad de Lima con la empresa estadounidense Caltrain, cuyo objetivo sería presentarse como maquinaria vehicular en la ruta Desamparados-Chosica. La adquisición, cuyo costo total asciende a US$ 24 millones, fue duramente criticada por Palacios, quien aseguró que representa un injustificado incremento del gasto público frente a la calidad de las locomotoras adquiridas.

"¿Es esto una donación o una compra? La municipalidad ha aprobado un pago por aceptación de donación de US$ 7 millones. (…) La empresa Caltrain estaba buscando comprador para unos vagones que daba de baja después de 40 años de uso y que nadie quería adquirir (…)", mencionó.

Palacios señaló que la compra incluye detalles técnicos inadecuados, como el pago adicional por el envío del material adquirido: "Además, no solo no nos van a pagar a nosotros por llevarnos la basura, sino que hay que pagar el 'delivery' (…) de US$ 24 millones", dijo al respecto.

RMP sobre las intenciones políticas de Rafael López Aliaga: "Será bien difícil que esa candidatura madure"

Sobre el comunicado publicado por la Municipalidad de Lima en redes sociales, Palacios consideró que existen serias omisiones y contradicciones que no se han tomado en cuenta, como el hecho de que el gobierno local de Lima no puede realizar actividad empresarial sin una ley expresa. También calificó como 'un pésimo negocio' endeudarse mediante bonos para pagar los US$ 24 millones pactados: "La Municipalidad de Lima no puede desarrollar actividad empresarial, está prohibido por la Constitución. (…) Es OSITRAN quien debe definir si se necesita un tren de pasajeros en esa zona. De ser así, debe convocar a un concurso público. (…) Finalmente, la Municipalidad de Lima está pagando los US$ 24 millones con bonos de endeudamiento al 10% anual. Discúlpenme, pero es un pésimo negocio", sostuvo

Comunicado presentado por la Municipalidad de Lima luego de hacerse público la adquisición de los trenes. | Fuente: Municipalidad de Lima/X.

Palacios fue especialmente crítica con la figura del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Según la abogada, las gestiones realizadas por el líder de Renovación Popular podrían costarle su candidatura presidencial: "Entiendo que Rafael López Aliaga está desesperado por ser candidato presidencial y tener algo que mostrar. Pero si no respeta contratos, no respeta la Constitución y no respeta la propiedad (...), será bien difícil que esa candidatura madure", concluyó.

Rafael López Aliaga modificará presupuesto municipal para adquisición de trenes

Tras anunciarse la adquisición de vehículos ferroviarios, el Concejo Metropolitano de Lima comunicó que actualmente no dispone de los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos vinculados a la donación mencionada, ya que los fondos disponibles están destinados a actividades e inversiones previamente planificadas. Por ello, se ha planteado como alternativa financiar estos gastos con el presupuesto correspondiente al año fiscal 2025. Este enfoque requerirá modificaciones presupuestales que deberán ser aprobadas por el Concejo Metropolitano, garantizando el cumplimiento del marco normativo que regula este tipo de donaciones.

La autorización para que el alcalde Rafael López Aliaga ajuste el presupuesto de la Municipalidad Metropolitana de Lima se concretó de forma ágil. El 5 de noviembre se oficializó la oferta de la Operadora Península Corridor Joint Power Board – Caltrain. Al día siguiente, la Gerencia Municipal remitió los términos contractuales pertinentes, y el 7 de noviembre la Oficina de Cooperación Técnica Internacional emitió un informe favorable.

En días posteriores, distintas dependencias municipales presentaron sus respectivos informes. El 8 de noviembre, la Oficina General de Planificación y Finanzas, la Gerencia de Movilidad Urbana y la Oficina General de Asuntos Jurídicos entregaron sus análisis. Posteriormente, el 11 de noviembre, esta última dependencia amplió su evaluación, precisando que el desembolso no corresponde al pago por los bienes donados, sino a los costos necesarios para cumplir con las obligaciones que permitan la disposición efectiva de dichos bienes.

Finalmente, en una sesión extraordinaria celebrada el 13 de noviembre de 2024, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó la donación con una mayoría significativa, dispensando el trámite regular para la aprobación del acta. La autorización oficial fue publicada el 14 de noviembre en una edición extraordinaria del Diario El Peruano.