En declaraciones para la prensa, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, precisó que investigarán los registros migratorios de la exasesora Andrea Vidal y de los parlamentarios y de encontrar coincidencias se les llamará a la comisión a declarar. Asimismo, indicó que la red de proxenetismo, sería más bien un intercambio sexual por votos de parlamentarios.

"Más que todo entendería que es una red que se trataría de involucrar con estos favores sexuales para doblar los votos en el Congreso. Iría por ese sentido, no creo que haya habido dinero de por medio, sino que quizás para favorecer el cambiar la votación", precisó Burgos. Sin embargo, recalcó que esta hipótesis aún estaría en investigación.

Seguidamente, comparó el comportamiento de Jorge Torres con Al Capone, quien sería un reconocido proxeneta y asesino. "No se puede dar en el Congreso. Tenemos que limpiar la casa desde adentro, no podemos seguir indagando afuera si no limpiamos primero la casa. Es probable, yo no estoy afirmando algo, vamos a indagar, a investigar este tema", sentenció.

Congreso borra rastro de vínculo laboral con Jorge Torres Saravia

Tras el fallecimiento de la joven Andrea Vidal el pasado 17 de diciembre, el Congreso decidió borrar el perfil de Jorge Torres Saravia de su plataforma web. Esto tras su destitución de su cargo como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.

Al respecto, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana dijo: “Censuro tajantemente esa conducta y acá no hay corona, sea del partido que fuese, justamente el día de hoy hemos expedido la resolución dando por concluido su vínculo laboral. Él ya no pertenece desde hoy a la planilla del Congreso de la República”.

Congreso borra información de Jorge Torres Saravia. Foto: captura de pantalla

En la investigación del programa 'Beto a Saber', se indica que Jorge Torres se encargaba de reclutar a las supuestas trabajadoras sexuales, mientras que Andrea Vidal, se habría encargado de presentarlas en el Parlamento como 'asesoras y secretarias'. Una pelea entre ambos, hizo que Vidal sea destituida de su puesto hace tres meses.