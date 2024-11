Jaime Chincha en 'Del Hecho al Dicho' habló sobre la reciente encuesta publicada por Datum para El Comercio, que ubica a la presidenta Dina Boluarte en su punto más bajo de aprobación con 3%, dijo que la confianza en la justicia se ha perdido y que las instituciones no tienen credibilidad frente a la ciudadanía.

"La confianza en la justicia se ha perdido, señores y eso es tristísimo, en general las instituciones no tienen la credibilidad, entonces la ciudadanía se tiene desprotegida y al final es tierra de nadie, 3% de aprobación a la presidenta Boluarte es increíble, no hay jefa de estado en el mundo que tenga ese nivel de aprobación, no existe", señaló.

El periodista analizó que la tendencia de la desaprobación de Dina Boluarte va en aumento por lo que lo que se podría aproximar próximas encuestas es que la presidenta llegue a tener un 0% de aprobación en el país, algo que no sucede en ningún otro país del mundo.

"La tendencia es importante en una encuesta, decreciendo y decreciendo, si no hace algo más allá de someterse a cirugías o usar alta joyería, el APEC ya pasó, donde usted se ha sentido apoyada de gobernantes, y para ser lo más importante, pero eso no es lo importante porque el pueblo demanda de usted gestión, en pocas palabras, que haga algo", comentó Chincha.

Represión en protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte

Jaime Chincha conversó con los periodistas Leah Sacín y Jorge Ballón de Políticamente Insurrectos acerca de las protestas que se han venido dando en contra del Gobierno de Boluarte y la respuesta violenta por parte de la Policía. Jorge Ballón mencionó que desde que este régimen inició se ha caracterizado por reprimir la protesta social y que la presidenta Dina Boluarte ya tuvo muertos al inicio de su mandato.

"En realidad desde que se ha iniciado este régimen de Dina ha habido represión, la prueba más clara es la que sucedió al inicio, fallecidos, muertos, hay mucho material audiovisual de cómo se procedió en ese momento", dijo Ballón.

Leah Sacín resaltó que el día miércoles realizaron la cobertura del paro y observaron que la Policía tenía la escopeta perdigonera y que la estrategia que tenían era dejarlo avanzar para poder cercarlos y luego aplastarlos.

"Las fotógrafas con las que hemos ido han captado los detalles de los perdigones cargados y muchos de los oficiales con este tipo de armamento (...) dejan pasar un grupo, hacen un cerco, luego hacen un cerco por detrás", mencionó la periodista Sacín.