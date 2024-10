El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, minimizó las amenazas de Fredy Hinojosa, luego que en una conferencia de prensa señalara que son "traidores de la patria" todo aquel que convoque a marchas o protestas durante el APEC. Adrianzén, al ser consultado por estos calificativos del vocero presidencial, respaldó el mensaje y expresó que "las paralizaciones no solucionan nada".

"Yo he reiterado la voluntad de que (los grupos que reclaman) se sienten en una mesa de diálogo con la presidencia de la PCM y podamos encontrar juntos soluciones", expresó el primer ministro. No obstante agregó: "Las paralizaciones no solucionan nada. Soy un convencido de que esas paralizaciones, en un momento como APEC, van a desdibujar todo el trabajo que hemos venido haciendo de años por esta asamblea", acotó.

Asimismo, espera que su llamado - en su condición como portavoz autorizado del Gobierno- a todas las fuerzas laborales y gremios para no realizar algún paro nacional ,será escuchado. "Confiamos en que esta invocación fraterna que yo he hecho a paralizar cualquier intento de movilización social en esas épocas serán escuchadas", manifestó Adrianzén.

No obstante, dijo que con diálogo se muestra 'madurez y responsabilidad cívica' y que espera que se recapacite sobre las manifestaciones que se quieran convocar. "Todas aquellas voces que están llamando a paros durante la jornada de APEC, espero cesen y recapaciten. No es el camino", finalizó.

Vocero de Dina Boluarte llama "traidores de la patria" a quienes convoquen a marchas durante la APEC

En la conferencia de prensa del martes 29 de octubre en Palacio de Gobierno, Fredy Hinojosa, vocero de la presidenta Dina Boluarte, expresó que cualquier convocatoria a una marcha durante los días del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) sería un acto de "traición a los intereses de la patria". Destacando la relevancia del evento, puntualizando que el Perú será el 'centro de atención internacional' y recibirá a representantes de las economías más poderosas del mundo.

"Todo aquel que convoque a una paralización en los días donde se realice a la APEC es un traidor a los intereses de la patria. En un momento donde el Perú se pone en vitrina internacional, donde las 21 economías más importantes del planeta nos visitan, paises como estados unidos, Japón, Corea, China, donde el Perú estará en el centro de la opinión internacional", mencionó.

Cabe resaltar que el Comité de Gremios de Transportistas en el Perú anunció un paro nacional de 72 horas los días 13, 14 y 15 de noviembre, coincidiendo con la realización de la APEC. La protesta, en "defensa de la vida y la paz", surge como respuesta a la creciente inseguridad que afecta a los transportistas y al país en general, según el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (ANITRA).