El primer ministro Gustavo Adrianzén se pronunció durante la conferencia de prensa de la PCM en relación con las recientes protestas en el contexto de la próxima cumbre de la APEC 2024. En ese sentido, la minimizó y estableció paralelismos con las manifestaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023.

"¿Recuerdan ustedes las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero de 2023? ¿Recuerdan donde se produjeron los focos de mayor violencia durante esa jornada de protesta, precisamente, entre otros, en Chao y Virú. El 24 y 25 de octubre también hubo brotes de protestas violentas en Barrio Chino ¿Qué hemos podido detectar? Que los mismos actores que propusieron la violencia en aquellos años son los que están pretendiendo repetir esos actos", dijo.

Durante su intervención, Adrianzén subrayó que el Gobierno Regional de La Libertad concentra actualmente buena parte de sus esfuerzos en seguridad ciudadana. Las provincias de Pataz, Virú y Trujillo han sido declaradas en estado de emergencia, lo cual ha permitido la intervención de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) y miembros de las Fuerzas Armadas. "Se había solicitado un refuerzo específico para atender las protestas en Virú y Chao," afirmó el primer ministro.

El primer ministro aseguró que el gobierno no tolerará actos de violencia en las protestas. “Los mismos actores que promovieron la violencia en aquellos años son los que están pretendiendo repetir esos actos hoy día, tanto en Barrio Chino como en Chao y Virú. No vamos a tolerar, no vamos a consentir la violenta protesta, no vamos a permitir el vandalismo,” sostuvo Adrianzén.

A pesar de su postura firme contra el vandalismo, Adrianzén reafirmó el respeto del gobierno hacia el derecho a la protesta pacífica, destacando que cualquier acto violento será respondido con acciones judiciales. “Vamos a capturar a los vándalos y los vamos a llevar ante las autoridades judiciales,” concluyó, subrayando el compromiso del Estado con la seguridad y el orden público en el marco de la cumbre APEC 2024.

Adrianzén pidió no marchar durante el APEC. Foto: difusión

Gustavo Adrianzén se enoja y concluye conferencia tras pregunta sobre contradicciones de Dina Boluarte en Mikonos

Ante la consulta de una periodista sobre el cambio de liderazgo en el Grupo Terna y las versiones contradictorias ofrecidas por la presidenta Dina Boluarte y el vocero presidencial Fredy Hinojosa sobre la permanencia de la mandataria en el condominio Mikonos, el primer ministro Gustavo Adrianzén mostró su incomodidad y calificó nuevamente de "cantaleta" el hecho de que la prensa insista en abordar este asunto.

"Lo que yo sé es que la señora presidenta estuvo en la Urbanización Mikonos. No le puedo decir ni de donde vino, ni a que hora llegó, ni a que hora se fue ni con quien se entrevistó porque forma parte de la reserva que debemos de tener porque se trata de la presidenta de la República", indicó Adrianzén. Esto se contradice a lo mencionado, horas previas por el vocero presidencial, quien dijo: “La presidenta, el día que es materia de estas informaciones, estuvo en las jurisdicciones del sur de Lima. Nunca se dijo que estuvo en esta residencia Mikonos”.