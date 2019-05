Ciudadanos encaran y desprecian a Moisés Mamani en Puno [VIDEO]

El congresista fujimorista Moisés Mamani no es bien recibido en Puno. Hoy jueves llegó a la región altiplánica para cumplir con su semana de representación, pero mientras caminaba por una de las calles más céntricas de la ciudad, se encontró con el total repudio de la población, quienes lo condenaron por sus actos.

El legislador puneño transitaba por la calle Lima, del Cercado de Puno, cuando fue increpado, en un primer momento, por un joven. El varón le recriminó por su labor parlamentaria que no trajo nada bueno para la región.

“Estamos luchando contra gente como usted, contra corruptos como usted ¡Nadie en Puno lo quiere!, ¡Nos da vergüenza! ¡Todo este tiempo que usted ha estado aquí no ha hecho nada!", le increpó el ciudadano.

Mamani escuchaba tranquilo hasta que al reclamo se sumaron más puneños y se defendió indicando que él lo único que hizo fue “bajarse a un presidente corrupto” y que si ese es un delito que lo juzguen.

Ante la respuesta, los transeúntes le indicaron que “pertenece a un partido corrupto, mafioso, que es un cáncer para el Perú y no nos permite crecer. Usted se ha prestado para eso, es una vergüenza”, le recriminaron.

Le agregaron duros calificativos por el conocido acto por el que lo identifican como el de la “mano zas” y por su falta de formación educativa. “Es un representante que no vale la pena, no debe ser congresista. No sabe leer ni escribir. Por culpa de él somos despreciados. Por culpa de Moisés Mamani”, manifestó un afectado ciudadano.