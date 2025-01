Ministro Daniel Maurate señala que reducción de feriados en Perú debe ser evaluado en el Consejo Nacional de Trabajo

El debate sobre la reducción de feriados en Perú, propuesta por la Defensoría del Pueblo, se intensifica luego de las declaraciones del ministro de Trabajo, Daniel Maurate, quien afirmó que estos afectan negativamente la productividad.

Según Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDP) de la Cámara de Comercio de Lima, las pérdidas diarias podrían alcanzar los S/ 1.400 millones, lo que representa una porción significativa del PBI diario, especialmente cuando se paralizan sectores clave como minería, manufactura y construcción.

Además, Chávez destacó que la paralización de actividades, como las notarías, provoca una caída en la recaudación tributaria, afectando directamente las transacciones comerciales y, en consecuencia, el IGV. En este contexto, el ministro Maurate, desde Surquillo, ofreció detalles adicionales sobre los efectos de esta medida.

¿Qué dijo el ministro Daniel Maurate sobre la reducción de feriados?

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, comentó que "estamos evaluándolo, no hay una decisión hecha", ya que los empleadores han manifestado que la cantidad actual de feriados podría afectar la productividad y destacó la importancia de escuchar también las opiniones de los trabajadores sobre el tema.

“Probablemente, este sea un tema que también tenga que ver el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) en la próxima sesión. Voy a proponer y ojalá que se acepte esa agenda, porque la agenda del CNT no depende del ministro, sino que es tripartito, es decir, los empleadores, trabajadores y el gobierno se ponen de acuerdo en la agenda, y solo donde hay consenso en la agenda se trata en el orden del día”, detalló.

Maurate expresó su intención de llevar esta cuestión al Consejo Nacional de Trabajo (CNT) para su análisis. Mencionó que el CNT no depende de una sola parte, sino que se trata de una agenda tripartita en la que se encuentran representantes del gobierno, empleadores y trabajadores. La propuesta será discutida únicamente si hay consenso entre las partes involucradas.

“De nuestra parte, hay la intención de poner esto en el Consejo Nacional de Trabajo. Ojalá que sea admitida por empleados y trabajadores y podamos tener un debate importante, un intercambio de opiniones dentro del CNT y ver qué es lo que podemos hacer con el tema de los feriados”, acotó.

¿Cuáles son los feriados 2025 en Perú?

Según el calendario de 2025, Perú contará con 16 feriados nacionales, que incluyen tanto celebraciones religiosas como cívicas. Estos son los principales días de descanso para los ciudadanos:

Enero:

1 de enero (miércoles): Año Nuevo.

Abril:

17 de abril ( jueves ): Jueves Santo.

): Jueves Santo. 18 de abril (viernes): Viernes Santo.

Mayo:

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo.

Junio:

7 de junio ( jueves ): Batalla de Arica y Día de la Bandera.

): Batalla de Arica y Día de la Bandera. 29 de junio (domingo): San Pedro y San Pablo.

Julio:

23 de julio ( miércoles ): Día de la Fuerza Aérea del Perú.

): Día de la Fuerza Aérea del Perú. 28 de julio ( lunes ): Fiestas Patrias.

): Fiestas Patrias. 29 de julio (martes): Fiestas Patrias.

Agosto:

6 de agosto ( miércoles ): Batalla de Junín.

): Batalla de Junín. 30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima.

Octubre:

8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos.

Noviembre:

1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.

Diciembre:

8 de diciembre ( lunes ): Inmaculada Concepción.

): Inmaculada Concepción. 9 de diciembre ( martes ): Batalla de Ayacucho.

): Batalla de Ayacucho. 25 de diciembre (jueves): Navidad.

¿Qué diferencia hay entre feriado y día no laborable?

Existen diferencias clave entre un feriado y un día no laborable. Durante los feriados, los empleados deben descansar y recibir su salario habitual. En caso de trabajar, tienen derecho a un pago triple por el día laborado.

Por otro lado, los días no laborables están destinados principalmente al sector público. En estos días, las horas no trabajadas deben ser compensadas dentro de los diez días posteriores o según las normativas de la entidad pública. En el sector privado, los días no laborables son opcionales, y la compensación de las horas no trabajadas se decide mediante acuerdo entre el empleador y el empleado, siendo el empleador quien tiene la última palabra en ausencia de consenso.