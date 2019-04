Se reactiva caso ecoteva y fiscalía prepara acusación

El caso Ecoteva sale del letargo y el casi olvido. El fiscal superior Rafael Vela Barba ha dispuesto preparar la acusación penal contra el expresidente Alejandro Toledo y la ex primera dama de la Nación Eliane Karp, trascendió ayer en medios judiciales.

La investigación sobre las transferencias de dinero a las cuentas de la offshore Ecoteva Consulting y la compra de un inmueble y un departamento en Surco quedaron opacados por el caso de los sobornos pagados por Odebrecht al expresidente Toledo por los contratos de la Interoceánica Sur.

Pero ambos casos andan por separado, con diferentes fiscales y jueces y en diferentes estadios procesales.

El caso Ecoteva, tramitado con el antiguo Código Procesal Penal, está a la espera de que se presente la acusación penal para el inicio del juicio público, siempre que se logre la captura de alguno de los implicados o estos se presenten voluntariamente a juicio.

Los pagos de Odebrecht por los contratos de la Interoceánica Sur aún están en etapa de investigación. Sin embargo, ambos casos se fortalecen con las declaraciones y los acuerdos de colaboración eficaz que el Equipo Especial del caso Lava Jato firmó con Jorge Barata y Josef Maiman.

El caso Odebrecht es la investigación por el origen ilícito del dinero que llegó a Costa Rica, Ecoteva representa la investigación por el beneficio o disfrute de ese dinero. Debería ser un solo caso, pero por el momento en que se conocieron los hechos van por separado.

Ecoteva

La investigación del caso Ecoteva comenzó cuando se conoció que la suegra del expresidente había comprado una casa en Las Casuarinas por US$ 3,750.000 dólares y una oficina y tres estacionamientos en la Torre Omega, en Surco, por US$ 882.400 dólares.

Luego se conoció que esas compras se realizaron con una transferencia de US$ 5,3 millones hecha desde una cuenta de la offshore Ecoteva Consulting, constituida en Costa Rica.

Durante la investigación, se conoció que parte del dinero que llegó de Costa Rica también se empleó para pagar dos hipotecas. La suma de 217 mil dólares para la hipoteca de la casa de Camacho y otros US$ 277.308.96 por la casa de Punta Sal.

Al principio, el expresidente Toledo buscó desvincularse de las cuentas y negó cualquier origen del dinero. Afirmó que eran fondos que le pertenecían a su suegra Eva Fernenbug.

En su primera declaración afirmó que era una herencia o recompensa que recibió Fernenbug. Luego aseguró que era un negocio de su suegra con el empresario y amigo suyo Josef Maiman Rapaport.

Toledo logró evadir las investigaciones por un tiempo. En enero del 2017, cambió todo. El exsuperintendente de Odebrecht, Jorge Barata reveló que habían pagado US$ 20 millones por los contratos de la Interoceánica Sur. Ese era parte del dinero sucio que había llegado a Costa Rica.

La investigación de Ecoteva alcanza a Eliane Karp y su madre Eva Fernenbug, el exasesor de seguridad Avraham Dan On, y su hijo Shai Dan On y David Eskenazi.

Todos aquellas personas que participaron en la constitución de las empresas offshore serán incluidos en la acusación de la Fiscalía. Maiman fue incluido en las investigaciones, pero al acogerse a la colaboración eficaz ya no será acusado.

La ruta del dinero

En su declaración, Josef Maiman afirma que Odebrecht pago 17,5 millones de dólares a Toledo. Ese dinero llegó a la cuenta de la empresa Warbury, en Suiza, pasó a Confiado International, registrada en Panamá el 2003.

Las transferencias a Confiado se realizaron entre el 2007 y el 2010. En 2006, Toledo le comunicó a Maiman que su jefe de seguridad, Avi Dan On, le daría los números de cuenta para transferir el dinero. Eran las de Ecostate Consulting, Milan Ecotech y Sirlon Dash Consulting, empresas offshore.

Con posterioridad, se creó la offshore Ecoteva. Según la cooperación judicial de Costa Roca, a la cuenta de Milan Ecotech llegaron US$ 8.095.207,51 dólares y a Ecostate, otros US$ 7.766.920,20, de los cuales US$ 9’445.549,87 dólares pasaron a Ecoteva. Josef Maiman habría declarado que el dinero sucio que entregó al expresidente totalizó fondos por US$ 9.626.010.

Sirlón Dash es una offshore controlada por Avraham Dan On, a través de la cual se paga un préstamo de este personaje por US$ 1.791.500 dólares.

Extradición

Junto con la acusación, la Fiscalía solicitará la extradición de Toledo por este caso. “Ecoteva tiene todos los hechos de Odebrecht como actividad criminal previa, además, tiene las adquisiciones inmobiliarias de Perú, último eslabón del lavado de activos”, afirmó una fuente fiscal.

También se solicitarán la extradición de la ex primera Dama de la Nación Eliane Karp. En el primer pedido de extradición enviado a Estados Unidos solo aparece Toledo.

En este momento, el expediente del caso Ecoteva ha sido enviado al Poder Judicial para atender un pedido de asistencia judicial internacional de Costa Rica. Luego retornará al Ministerio Público y la Fiscalía estará lista para presentar la acusación.

Los bienes del expresidente Toledo, así como las cuentas en Costa Rica de todas las offshore involucradas en esta trama, se encuentran congeladas y con embargo preventivo.

En su acuerdo de colaboración eficaz, Maiman se ha comprometido a colaborar para recuperar 11,6 millones dólares del dinero de los sobornos. ❖

eL RECORRIDO DEL CASO eCOTEVA

1 febrero 2013

La fiscal Elizabeth Parco Mesía inició investigación preliminar a Eva Fernenbug por lavado de activos, al revelarse la compra de una casa por US$ 3,750.000 por una casa en la calle Cascajal 709, Casuarinas, Surco, y una oficina y tres estacionamientos en la Torre Omega, Surco, por US$ 882,400 con fondos provenientes de Costa Rica.

22 mayo 2014

Se formaliza denuncia penal contra el expresidente Alejandro Toledo, Eliane Karp, Josef Maiman, Avraham Dan On y otros por delito de lavado de activos.

21 abril 2016

Luego de tres denuncias ampliatorias, el juez Abel Concha inicia la investigación judicial contra el expresidente Alejandro Toledo y otros por lavado de activos.

3 febrero 2017

Se revela que el exsuperintendente de Odebrecht Jorge Barata declaró que la constructora brasileña pagó un soborno de US$ 20 millones al expresidente Toledo.

17 abril 2017

Juez Mario Guerra Bonifacio ordenó la detención de Alejandro Toledo y Eliane Karp por Ecoteva. Toledo ya tenía orden de prisión preventiva por los pagos de Odebrecht.

Mayo 2018

El juez Abel Concha da por concluida la etapa de instrucción del caso Ecoteva y remite el expediente a la Cuarta Sala Penal para que la Fiscalía formule acusación.

Un proceso con el antiguo modelo penal

La investigación y el proceso judicial de las cuentas de la offshore Ecoteva Consulting se realiza bajo las normas del Código Procesal Penal de 1924, lo que dificultad su acumulación al proceso por los pagos de Odebrecht que se tramitan con el Código Procesal del 2004.

Luego de que la Fiscalía Superior presente la acusación penal, la Cuarta Sala Penal de Reos Libres programará el juicio cuando alguno de los acusados sea capturado o comparezca voluntariamente en Lima. El juicio no se puede realizar en ausencia.

La Fiscalía y la Procuraduría podrían solicitar que se tramite un segundo pedido de extradición contra el expresidente Toledo y la ex primera dama de la Nación Eliane Karp para que respondan por las cuentas de Ecoteva.

En el caso Odebrecht, por el que ya se pidió la extradición a Estados Unidos, solo está incluido el expresidente Toledo y ninguno de sus familiares.

las cifras

US$ 5,3millones transferidos de cuentas de Ecoteva a Lima para compra de inmuebles de Toledo.

US$ 9,4

millones transferidos a Ecoteva desde la cuenta de Confiado Internacional.

US$ 17,5millones es el monto que pagó Odebrecht, según Maiman.