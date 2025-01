Barcelona vs Barbastro EN VIVO: ¿cómo ver el duelo por la Copa del Rey 2025?

Este sábado, Barcelona vs Barbastro se verán las caras en un emocionante encuentro por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. La tensión está en el aire, ya que una derrota significará la eliminación de uno de los equipos del torneo. Aquí te contamos cómo seguir el partido EN VIVO y ONLINE GRATIS.

El encuentro se llevará a cabo en el Campo Municipal de Deportes Barbastro, ubicado en Huesca. Ambos equipos están decididos a dejarlo todo en el campo, buscando avanzar a la siguiente ronda del prestigioso torneo español. La transmisión EN DIRECTO estará a cargo de DIRECTV Sports y Movistar Plus en territorio sudamericano y español.

Si prefieres seguir el partido ONLINE GRATIS, podrás hacerlo a través de Libero.pe, donde encontrarás todos los detalles y actualizaciones en tiempo real. Este enfrentamiento es crucial, ya que la última vez que se encontraron en la Copa del Rey, el Barcelona tuvo que luchar arduamente para salir victorioso, ganando 3-2 en el mismo estadio.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Barbastro?

El encuentro entre Barcelona vs Barbastro empezará a la 1.00 p. m. en territorio peruano. Revisa el horario de este duelo de acuerdo a tu zona geográfica.

México (centro): 12.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 1.00 p.m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Barcelona vs Barbastro?

Para aquellos que no puedan asistir al estadio, hay varias opciones para seguir el partido EN VIVO. DIRECTV Sports y Movistar Plus ofrecerán la transmisión en directo, asegurando que los aficionados no se pierdan ni un solo momento del encuentro. Además, La República Deportes proporcionará una cobertura ONLINE GRATIS, ideal para quienes buscan seguir el partido desde sus dispositivos móviles o computadoras.

¿Qué canal es DSports?

Argentina: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Chile: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Colombia: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Ecuador: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Perú: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Uruguay: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Venezuela: canal 610 (SD) y 1610 (HD).

¿Dónde ver Barcelona vs Barbastro ONLINE?

Si no quieres perderte el Barcelona vs Barbastro por internet, suscríbete al servicio de streaming DirecTV GO (DGO), donde tendrás acceso a todo el contenido de DSports. Si no puedes costearlo, también tienes la opción de informarte con la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Expectativas y análisis

Ambos equipos llegan a este partido con la intención de avanzar en la Copa del Rey. Barcelona, con su rica historia en el torneo, buscará demostrar su calidad y experiencia, mientras que Barbastro intentará dar la sorpresa y eliminar a uno de los gigantes del fútbol español. La presión está sobre ambos, y el resultado podría ser decisivo para sus respectivas temporadas.

Últimos enfrentamientos

La última vez que Barcelona y Barbastro se enfrentaron fue en la misma fase del torneo la temporada pasada, donde los azulgranas lograron avanzar tras un reñido 3-2. Este antecedente añade un nivel de expectativa, ya que Barbastro buscará venganza y demostrar que pueden competir al más alto nivel.