El mameluco y la cámara de Moisés

Si por mentir me van a inhabilitar, todos los abogados tendríamos que dejar el Colegio de Abogados. Pedro Chávarry.

El mameluco no es prueba. Rosa Bartra sobre por qué excluyó a Alan García del informe lava jato.

Hay obsesión por querer incriminar a Alan García. Javier Velásquez Quesquén.

El país tiene derecho a saber por qué el gobierno de Alan García se vendió a la corrupción. Pedro Cateriano.

Inminente golpe de estado. Javier Velásquez Quesquén.

Si Alan García no hubiese denunciado la inminencia de un golpe de estado, hoy el Perú podría haberse precipitado en el abismo de una dictadura plena. Hugo Guerra.

Hay una serie de comportamientos del gobierno que son lo más parecidos al autogolpe del 5 de abril. Jorge del Castillo.

La caviarada nos está invadiendo. El domingo fue el golpe de estado, ahora se quieren tumbar a Chávarry. ¿Hasta cuándo? Yeni Vilcatoma.

Yo soy un peruano más que lee periódicos y escucha noticias, y no encuentro el delito para que tenga que salir Chávarry. Roque Benavides.

Tengo una coraza y un halo que me permite continuar con esto. Pedro Chávarry sobre las críticas.

Hay unos 140 expedientes previos. Fujimorista César Segura, presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales, sobre cuánto va a demorar la investigación a Chávarry.

El fiscal Domingo Pérez da la impresión de estar un poco desequilibrado. José Barba.

Me gustaría ver su biblioteca personal y qué lee. Por lo visto, de derecho constitucional no sabe nada. Domingo García Belaunde sobre Pérez.

Puedo remover al fiscal Pérez en cualquier momento si compruebo que no está cumpliendo su función. ¿Por qué no lo hago? Porque no quiero que se tome como una represalia porque me está cuestionando. Pedro Chávarry.

Usa la fiscalía como instrumento político, no me ha dado mi derecho como congresista y vicepresidenta para que tome mi declaración. Será en el lugar y a la hora que yo diga. No me asustan los fiscales sicarios. Mercedes Aráoz sobre Chávarry.

Keiko Fujimori no es presa política. Vicente Zeballos.

Keiko Fujimori no es una presa política. César Villanueva.

No repitamos el error de elegir un congreso fujimorista. Mario Vargas Llosa.

Los vicepresidentes no estamos de acuerdo en poner de rodillas al congreso. Moisés, enciende tus cámaras, por favor. Yeni Vilcatoma.