La hinchada crema está contenta con el manejo en el ámbito deportivo de Universitario porque en su centenario fue bicampeón nacional; sin embargo, siempre se le criticó a la dirigencia su falta de acierto a la hora de contratar a un 'killer' en el área. En los dos últimos años, ni Emanuel Herrera ni Diego Dorregaray fueron la solución en el ataque. Ahora, en busca del tricampeonato, Fabián Bustos quiere dar un salto de calidad y buscaría fichar a un viejo conocido que dirigió en Barcelona de Ecuador: el argentino Francisco Fydriszewski.

El elenco merengue ya piensa en el tricampeonato y desde el último miércoles 20 de noviembre empezó con los entrenamientos en Campo Mar tras las celebraciones de su estrella 28, mientras que el área deportiva, liderada por Manuel Barreto, ya piensa en las renovaciones y fichajes para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025. Paolo Reyna y César Inga serían los primeros refuerzos de la 'U'.

Francisco Fydriszewski juega en San Lorenzo de Argentina. Foto: difusión

Universitario buscaría contratar a Francisco Fydriszewski

Cuando Fabián Bustos dirigía a Barcelona de Ecuador en 2023, su goleador era el 'Polaco', quien actualmente tiene 31 años y viste la camiseta de San Lorenzo. En un capricho del destino, sus caminos volverían a coincidir, esta vez, en Perú. De acuerdo con el periodista Horacio Zimmermann de Movistar Deportes, Universitario intentaría reforzar su ataque con Francisco Fydriszewski.

“En Universitario se habla de la posibilidad de un delantero: Francisco Fydriszewski. Actualmente, juega en San Lorenzo y no tiene muchos minutos. Es uno de los nombres para reforzar a la ‘U’, teniendo en cuenta que este año trajo a un ‘9′ del extranjero, pero lo terminó sacando del equipo (Diego Dorregaray)”, afirmó.

Sin embargo, no sería fácil contratarlo por las condiciones económicas ficha. "La 'U' consultó condiciones por Francisco Fydriszewski. Comprensible porque Bustos fue quien lo pidió para Barcelona de Ecuador. Lo conoce a la perfección. La complicación: su ficha. Es difícil que la U pueda acercarse a sus condiciones, según me dicen del círculo del jugador", se lee en el tuit del periodista Mauricio Loret de Mola.

¿Cuál es la actualidad de Francisco Fydriszewski?

En el presente año, el rendimiento del 'Polaco' ha sido desigual. Comenzó el primer semestre con la camiseta de Barcelona SC de Ecuador, club con el que logró anotar 11 goles y brindar 2 asistencias en 1.143 minutos disputados en 16 partidos. Este desempeño lo posicionó como uno de los máximos goleadores de la Fase 1 de la Liga Pro.

Francisco Fydriszewski, tras destacar en el balompié ecuatoriano, fue fichado por San Lorenzo para el segundo semestre. No obstante, su rendimiento con el Ciclón de Boedo no fue el esperado, ya que solo participó en cuatro compromisos sin lograr anotar. Es recordado por fallar un penal al estilo Panenka, el cual no pudo convertir y que habría significado la victoria de su equipo frente a Godoy Cruz.