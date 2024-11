Denuncian conflicto de intereses en la operación del tren Lima-Chosica

El experto en temas municipales y exregidor de Lima Victor Aguilar, denunció que existe favorecimiento o “conflicto de intereses” en la donación a la comuna metropolitana y en la futura operación de trenes y vagones de la empresa Caltrain.



Señaló que en el contrato de concesión que ya se tiene firmado con el gobierno peruano, es la propia empresa que representa el empresario Juan de Dios Olaechea (Ferrocarril Central Andino) la que tiene que elegir al concesionario que tendrá que operar en sus vías, “eso está señalado en el contrato, entonces son juez y parte”.



“Lo del experto en trenes Juan de Dios Olaechea va más por transparentar cómo se beneficiaría con este proyecto, ya que la concesión de la ruta Chosica - Lima es de su empresa. Y al no ser un proyecto autosostenible con el cobro de pasaje, se tendrá que subsidiar con dinero público. Ahí está el negocio para el privado (lo que no está mal, salvo que sea una operación con nombre propio y dirigida desde el inicio). Hasta ahora la Municipalidad de Lima no ha dicho quién pagaría el subsidio y el Ministerio de Economía no ha mostrado autorización alguna”, cuestionó Aguilar.



Entre tanto, en el programa La Encerrona se mostró cartas que revelan que el principal defensor mediático de la donación de Caltrain, Juan de Dios Olaechea, fue también el negociador ante la empresa estadounidense para la adquisición de la flota de trenes, por decisión de la municipalidad metropolitana. Y se reveló que las empresas de Rafael López Aliaga y de Olaechea son socias desde 1999.



Línea 2 del Metro

En tanto, el urbanista Aldo Facho recordó que la entidad responsable de planificar, regular y gestionar el transporte público en Lima y Callao es la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), pero hasta donde se tiene información, la ATU no ha participado en el proceso de donación y no se ha pronunciado sobre este polémico tema.



Enfatizó que, según declaraciones del empresario Olaechea, se va a necesitar construir una segunda vía y una serie de pasos a desnivel para que el sistema funcione de manera eficiente. “Sería importante que se informe quién asumirá los costos de la construcción”.



Advirtió que ya existe la Línea 2 que cubre una ruta similar, Ate-Callao, la cual atenderá una mayor demanda (600 mil usuarios). “El otro tren se mantendrá cerca al río donde hay menos densidad, zonas de invasión que no están consolidadas. La pregunta es ¿se ha estudiado el impacto de esta infraestructura considerando que la Línea 2 está cerca de operar?”.



En esa línea, sostuvo que los trenes donados funcionan a diésel que contamina mucho y Lima tiene mala calidad del aire.



A su turno, el abogado Luis Duran Rojo indicó que la MML no tiene control sobre ninguna vía férrea, “y no tiene ninguna competencia sobre el uso de la vía que va del Callao hasta Junín, y cómo no tiene eso, la pregunta es cómo se va a implementar este proceso”. “¿Es esto un verdadero beneficio para la ciudadanía o una jugada estratégica para la empresa operadora?”, cuestionó el letrado.