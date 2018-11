Fiscal de la Nación Pedro Chávarry vuelve a mentir

El fiscal de la Nación Pedro Chavarry brindó una entrevista al periodista Fernando del Rincón de CNN en la que volvió a mentir con respecto a cosas que afirmó en el pasado.

Visiblemente nervioso, Chavarry negó haber mentido pese a haber negado una reunión con periodistas en casa de Antonio Camayo que más tarde admitió y luego haber insinuado que todos los periodistas mienten, afirmación sobre la cual tuvo que ofrecer disculpas al Colegio de Abogados de Lima.

FDR: Usted ha tenido que pedir disculpas al CAL por haber dicho en un programa de radio, "si por mentir me van a inhabilitar, todos los abogados tendríamos que dejar el CAL", es una afirmación de que ha mentido. ¿En qué mintió?

PC: "Bueno, hay que tratar de dar la nota pero en su contexto general,antes de yo haber dicho esa frase indiqué [...] pido mil disculpas a los colegas abogados, pero si por mentir, me van a llamar la atención o algo así, Pero lo que quise decir, era como decir 'si alguien está libre de culpa que tire la primera piedra', algo así pero no fue algo malintencionado. Yo respeto mucho a mi colegio..."

FDR: ¿Usted como fiscal le garantiza a los peruanos que no ha mentido?

PC: "No,no, no he mentido, no he mentido, yo he tratado de llevar siempre una vida correcta, sana y, bueno, mi vida cambió el 20 de julio de este año, cuando juramenté como Fiscal de la Nación".

La mentira original

Tal como se reveló en los 'audios de la vergüenza', hubo coordinaciones para una reunión con César Hinostroza y diversos periodistas para mejorar su imagen. En un principio, Chávarry negó que se haya producido dicha reunión.

“No se dio la reunión con periodistas (…) Yo nunca participé de ninguna reunión con este señor (Hinostroza), nunca. Si se hubiese dado, lo recordaría”, afirmó el fiscal de la Nación.

Sin embargo, tiempo más tarde tuvo que admitir que había mentido y que la reunión fue para contrarrestar una campaña mediática en su contra.

“Para contrarrestarla, decidimos atender a algunos medios que ofrecían su logística o su profesionalismo para yo explayarme y explicar mi plan de trabajo. Cuando salen (los audios) yo recordé y me preocupo: ¿por qué razón?, ¿en qué cosas está este señor? Quise desvincularme con esa situación, pero en ningún momento lo hice con afán de mentir (…). Yo lo que en el fondo buscaba era el prestigio de la institución”, admitió Chavarry.

Ofensa al CAL y a los abogados del Perú

Por la mentira anterior se presentó una denuncia al CAL en su contra, a lo que Chavarry respondió insinuando que todos los abogados mienten.

"Imagínese si por mentir me van a inhabilitar, pues, que me disculpen mis colegas abogados, pero todos los abogados tendríamos que dejar la incorporación al Colegio de Abogados", señaló en una entrevista televisiva.

Estas declaraciones provocaron la inmediata reacción del CAL y posteriormente el pedido de disculpas del propio Chávarry.

La noche del jueves, Pedro Chávarry indicó en CNN que 'no ha mentido', escribiendo un capitulo más en esta historia de inexactitudes y confusas versiones.