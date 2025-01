Nicolás Yerovi, reconocido escritor y político, falleció este domingo 19 de enero, a los 73 años de edad, lamentablemente. Fue fundador de la revista de humor político Monos y Monadas. La noticia fue confirmada por su hija, la actriz y dramaturga Paloma Yerovi, mediante sus redes sociales.

"Con tanta tristeza les comunico que Nicolás Yerovi, mi papá, murió hoy. Tan pronto tenga detalles del velatorio, se los haré saber", se lee en su publicación realiza por Instagram.

Asimismo, a través de su cuenta oficial de X, la Casa de la Literatura Peruana lamentó la partida del Yerovi y reconoció su legado de su abuelo Leonidas. "Lamentamos la muerte del escritor y periodista Nicolás Yerovi. Impulsor del legado de su abuelo Leonidas al refundar la revista Monos y monadas. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos", expresó.

Falleció el escritor y periodista Nicolás Yerovi.

Nicolás Yerovi: "Los peruanos no tenemos días calendarios, tenemos enigmas"

En una entrevista para La República, en 2023, Nicolás Yerovi se refirió a la clase política que vivía el Perú y los motivos que llevaban a la ciudadanía a elegir a sus representantes. “Al Perú vienen antropólogos del extranjero y nos pellizcan para saber si somos de verdad (...) Los peruanos no tenemos días calendarios, tenemos enigmas”, respondió.

PUEDES VER: Más de la mitad está bajo investigación criminal, así alerta The Telegraph sobre el Congreso

"Digámoslo con claridad, para ser autoridad en el Perú no debería ser suficiente tener 25 años. Es una insensatez que ese sea el único requisito para gobernar a 35 millones de personas. Además, ya no tenemos partidos políticos ni líderes, todos están chamuscados, y los pocos regímenes decorosos que hemos tenido, han sido los que no hemos elegidos", dijo Nicolás Yerovi.

"En el Perú, quien llega a ejercer una alta magistratura y no tiene muy acentuadas las normas de vida cívica, como el respeto a los demás y la opinión ajena, se verá tentado a conservar perpetuamente el poder. Y esto se da en un lapso muy breve, (Dina) Boluarte ofreció el adelanto de elecciones y al cuarto día cambió de opinión porque sintió la sensualidad del poder", agregó.