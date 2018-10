Jefes de jueces y fiscales de Cusco rechazan ley que favorece a Fujimori

Cusco. La llamada 'Ley Fujimori', aprobada el jueves por el Congreso, no tiene respaldo. Una mayoría la desaprueba porque fue dada con nombre propio, para evitar que el exdictador Alberto Fujimori vuelva a la cárcel. Un juez le anuló el indulto concedido por el expresidente Kuczynski.

Esa norma permite que reos con más de 75 años cumplan su condena en su domicilio.

Se cuestiona también su apresurada aprobación -sin previo análisis en las comisiones del Legislativo- y que va en contra de la Constitución y fallos de organismos internacionales.

Los presidentes de la Corte Superior de Justicia del Cusco, Wilbert Bustamante del Castillo, y de la Junta de Fiscales Superiores, Walter Becerra Huanaco, consideraron que esa ley es inconstitucional. La razón, fue hecha a la medida de una persona y confrontarlas decisiones del sistema de administración de justicia, que anuló el indulto indebido concedido a Fujimori.

Según Bustamante, esa ley debería ser observada por el presidente Martín Vizcarra y si la promulga se debería pedir su nulidad ante el Tribunal Constitucional (TC). "Estamos ante algo anómalo cuando se dictan normas no en función de la naturaleza de las cosas, sino de las personas. Todos entienden que esta norma tiene nombre propio y eso no es constitucional", añadió.

Asimismo, Becerra Huanaco consideró que la ley no cumple con el principio constitucional que precisa que las leyes que se dan deben ser generales y no particulares. "No podemos dar una ley con nombre propio", anotó.

Bustamante añadió que "una ley norma de esta naturaleza contraviene también las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

Becerra consideró que por todas las objeciones expresadas a la ley, esta es inconstitucional. "Eso está claro y seguro se van a generar acciones de inconstitucionalidad contra la norma y se debatirá en el TC", dijo.

Los magistrados Bustamante y Becerra consideraron que la ley además atentaría contra la lucha contra la corrupción porque el efecto de la norma podría generar espacios para la impunidad.

LEY DEBE SER OBSERVADA

Desde Arequipa, la vicepresidenta Mercedes Aráoz también cuestionó la ley. Criticó a Fuerza Popular por aprobarla de una manera prepotente y sin respetar el procedimiento regular. “El fujimorismo se impuso de mala manera”, expresó. La también parlamentaria dijo que espera que el presidente Martín Vizcarra la observe.

Aráoz sostiene que la norma contiene varios peligros, como la falta de precisión que también podría abrir las rejas al exasesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos. “No podemos poner nuestra firma en una ley equivocada que puede hacer, por ejemplo, que tengamos libre a Montesinos en dos años”, cuestionó. Añadió que una ley tan delicada debe ser debatida en la Comisión de Constitución.

Remarcó que Peruanos Por el Kambio (PPK) no se opone a una ley de arresto domiciliario para reos de avanzada edad. Recordó que su bancada presentó un proyecto con un fin parecido, pero que fue archivado por el fujimorismo.