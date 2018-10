¿Qué congresistas de PpK aprobaron bicameralidad criticada por Vizcarra?

Las modificaciones al proyecto original de bicameralidad criticadas por el presidente Martín Vizcarra, contaron el respaldo de la bancada de gobierno. Durante el Pleno que aprobó este proyecto de referéndum, la bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK) votó en su mayoría a favor de la reforma constitucional.

En total, once congresistas de PPK respaldaron el proyecto. Ahí están incluidos el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, y la vicepresidenta Mercedes Aráoz. A ellos se suman los parlamentarios Carlos Bruce, Ana María Choquehuanca, Sergio Dávilla, Patricia Donayre, Clemente Flores, Moisés Guia Pianto, Jorge Meléndez, Alberto Oliva, Janet Sánchez y Gilbert Violeta.

Los únicos oficialistas que no aprobaron, debido a que no estaban presentes allí, eran Salvador Heresi, Juan Sheput y Guido Lombardi. Este último, calificó de "exagerado" que el Jefe de Estado inste a la población a rechazar el proyecto de bicameralidad debido a los cambios que hubo en la cuestión de confianza y el rechazo a la paridad de género.

" Me parece que sacrificar la bicameralidad por esos dos temas es, un poco, una exageración, pero me gustaría tener más elementos", expresó Lombardi.

Otro oficialista que también criticó el pronunciamiento del Jefe de Estado fue el congresista Violeta. "Me apena decirlo pero no comparto las observaciones del presidente Vizcarra sobre bicameralidad. Las reformas son un proceso dinámico sujetas a debate y consenso", dijo.

La Bicameralidad no solo contó con nuestro voto, sino también con el del Premier y del Ministro de Justicia, siendo felicitado por todos, por lo que no me queda claro el cambio de actitud en esta coyuntura. (2/2) pic.twitter.com/8t51cFPuuJ