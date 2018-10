CIDH observa con "preocupación" la 'Ley Fujimori'.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la 'Ley Fujimori' que otorga el beneficio de prisión domiciliaria para adultos mayores. Ley con nombre propio que liberaría no solo al ex dictador Alberto Fujimori, sino también a Vladimiro Montesinos y ex miembros del Grupo Colina.

"CIDH observa con preocupación aprobación por Congreso Perú Ley Humanitaria de la Pena pues no considera proporcionalidad entre beneficios en ejecución de pena y derechos víctimas graves violaciones derechos humanos conforme decisión Corte Suprema del Perú y resolución de la Corte IDH", explicó la entidad a través de Twitter.

Este pronuncia se emite luego que el último jueves el Congreso de la República, con solo votos del fujimorismo, aprobara una norma que permite que adultos mayores sentenciados dejen la cárcel antes de cumplir el total de su condena.

Precisamente, esta ley se debatió en el marco de la revocatoria del indulto concedido al ex dictador Alberto Fujimori, la cual lo beneficiaría con una prisión domiciliaria, transgrediendo el fallo del Poder Judicial y el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta propuesta legislativa fue impulsada por la congresista Yeni Vilcatoma, y fue aprobada por 54 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Asimismo, fue exonerado de segunda votación por pedido de la legisladora fujimorista, y aprobado en el Pleno.

Sin embargo, aún nada está dicho. El presidente de la República, Martín Vizcarra, tiene dos opciones: una es reglamentarla y publicarla a través de una resolución oficial, y la otra es observarla y devolverla al Congreso para su respectivo debate en comisiones.