“La ley que se aprobó (para Fujimori) es vergonzosa”

El congresista Gino Costa considera que por medio de la ley Fujimori se estaría queriendo liberar también a personajes nefastos de nuestra historia como Montesinos, Hermoza Ríos y Salazar Monroe.

¿Cómo evalúa el caso de Keiko Fujimori, actualmente detenida?

La detención me parece justificada, es legal, constitucional. No hay persecución política, como se ha dicho. Los hechos son graves, involucran lavado de activos, es decir, recepción de dinero de Odebrecht para financiar campañas. El dinero sucio viene de la caja desde donde se distribuían los sobornos de Odebrecht. Ellos lo sabían, por eso lo ocultaron, buscaron aportantes diversos para hacer ver que esta no es plata de Odebrecht. Entiendo que la detención preliminar ha sido aprobada por un juez y está siendo apelada. Vamos a ver qué pasa.

Entre las personas con orden de detención se encuentran varias que pertenecen al entorno del congresista fujimorista Rolando Reátegui...

En efecto, está implicada la familia y el entorno profesional de Reátegui. Debería llevarse a cabo algún tipo de investigación en su contra, pero veo difícil que eso ocurra, porque en el Congreso se le va a blindar, como se le está blindando a Héctor Becerril y al fiscal de la Nación. El lunes se va a ver el caso de Pedro Chávarry y del congresista Becerril en la Comisión Permanente. Espero que la decisión adoptada por Acusaciones Constitucionales se revierta y que esto sea confirmado en el Pleno.

¿Se podría revertir el blindaje a Chávarry y Becerril en la Comisión Permanente?

Veo difícil que lo reviertan, pero hay que alertar de esto a la opinión pública, porque esa es la única presión que puede hacer que cambien de actitud. Me da la impresión que están dispuestos a pagar un costo muy alto, pero hay que hacer que ese costo sea lo más alto posible y eso depende de la presión de la opinión pública.

En reiteradas ocasiones Keiko Fujimori dijo que no usaría el poder político para beneficiar a sus familiares. Sin embargo, ayer su bancada aprobó una ley que favorece directamente a Alberto Fujimori.

Es un cambio de actitud de 180 grados en realidad. No me opongo a que se encuentre una fórmula atendiendo a la situación humanitaria del señor Fujimori. Creo que esa fórmula puede ser el arresto domiciliario, pero la ley que se ha aprobado es vergonzosa, no respeta la separación de poderes, no toma en consideración a las víctimas, ni a los estándares internacionales de DDHH.

¿Cuáles son las principales deficiencias de la norma?

Tiene múltiples problemas de fondo y de forma, es una ley inaceptable y estoy seguro que el presidente la observará. Si el Congreso insiste, esto va a terminar en el TC y en el sistema internacional de DDHH y otra vez se le llamará la atención al país por irrespetar los estándares básicos en un tema tan delicado como este. En lugar de hacer las cosas bien, se están haciendo mal, se está queriendo abrir la cárcel, no solo a Fujimori, sino a sus compinches como Montesinos, Hermoza Ríos y Salazar Monroe.

¿Montesinos también saldría libre?

No inmediatamente, pero al cumplir los 75 años podría salir. Hay otras personas que también se podrían beneficiar de esto como los violadores de derechos humanos. Lo más grave es que en las disposiciones finales se abre la posibilidad de que los beneficiados con este “arresto domiciliario” tengan la posibilidad de moverse con libertad por toda la provincia donde viven si cuentan con un grillete electrónico. De manera que, en realidad, esto no es un arresto domiciliario.

Y esa es solo una de las irregularidades...

Otra irregularidad de este proyecto de ley es que se extiende a personas procesadas. Eso es abrir la puerta a ‘Los Cuellos Blancos’ que sean procesados en el futuro o a los que sean procesados más adelante por Lava Jato o por violación de DDHH. ❧