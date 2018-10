Es curioso que Daniel Urresti haya ido escalando posiciones en la elección en paralelo con la espera, para este jueves, de una sentencia judicial por asesinato. Él mismo ha reconocido la importancia del hecho judicial con su declaración, de Perogrullo, en el sentido de que un fallo adverso liquidaría su candidatura, a tres días del veredicto de las urnas.

Debemos entender que a sus seguidores no les ha importado el problema legal de Urresti. Quizás porque de plano lo consideran inocente, y el apoyo electoral puede ser visto como una manera de desagraviarlo por adelantado. Quizás también porque el mundo judicial está tan revuelto y cuestionado que una acusación ya no es un factor a tomar en cuenta para una decisión electoral.

Así, el peligro de elegir un alcalde criminal acaso pasó a ser considerado como una más entre las acusaciones lanzadas por los partidarios de los principales candidatos, y por los candidatos mismos. La decisión judicial sobre este tema ha sido convenientemente empujada hasta la última hora de la campaña, cuando tendrá, en cualquiera de sus dos posibilidades, un sabor a decisión política.

Pues así como un Urresti condenado tendrá que retirarse de la campaña (aunque solo si es inhabilitado), un Urresti declarado inocente tendrá un significativo bono a su favor en la recta final. En realidad el JNE debería pedirle al tribunal que colabore con una elección municipal pareja, tomándose un tiempito más para anunciar su decisión.

Urresti ha logrado sobrellevar la acusación que lo persigue desde hace largos años. No le ha impedido ocupar un ministerio bajo Ollanta Humala, donde tuvo interesantes niveles de popularidad, en verdad más por su estilo que por sus logros. Tampoco le impidió seguir siendo una figura popular por cuenta propia en los años que siguieron.

Fue para él una enorme suerte tener dos rivales como Renzo Reggiardo y Ricardo Belmont en la primera etapa de la campaña. Ambos fueron deshaciendo sus respectivos perfiles con el paso de los días, hasta dejarlos en casi nada. Además, la demora en despintarse de los punteros mantuvo frenados por un tiempo clave a los rivales más eficaces. Solo Jorge Muñoz pudo escapar a ese cerco.