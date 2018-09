El Congreso, Keiko Fujimori y las encuestas

Señor Director:

Mientras la aprobación de Vizcarra continúa en gradiente (52%), la del Congreso sigue cuesta abajo (6%). Keiko Fujimori y sus congresistas saben que el principal motivo es su obstruccionismo. También deben saber que si no cumpliesen su compromiso con relación a las reformas, sería como hacerse el harakiri político. Sin embargo, algunos analistas piensan que el keikismo no cumplirá el compromiso, ya que a Keiko le preocupa más que la alcance el brazo de la justicia. Hace unos días llegó a decir que continuará luchando contra la corrupción, aunque baje en las encuestas y no entiendan su “lucha”.

Jorge Castañeda Arcas

DNI 07571100