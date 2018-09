Debate municipal dejó estas propuestas de candidatos a Lima

El Centro de Convenciones de Lima fue escenario del primer debate electoral de los candidatos que postulan a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Faltan menos de dos semanas para las Elecciones Municipales y Regionales 2018.

Renzo Reggiardo

Ausente

Jaime Salinas (APP)

Transporte

Emisión de una ordenanza para que el transportista respete a los peatones. Implementación de un sistema de multas para los transportistas que no respetan al peatón. Impulso del nuevo "canon capital" para contar con más obras para la ejecución de obras viales.

Seguridad ciudadana

Articulación con la empresa privada. Sistema de cámaras de videovigilancia con identificación de rostros, identificación de placas de rodaje de los vehículos e identificación de los delincuentes. Cero tolerancia al acoso callejero. Implementación del sistema de Serenazgo sin fronteras.

Jorge Villacorta (PpK)

Transporte

Articulación con el gobierno central. Propone ordenar las horas del tránsito pesado desde las 10 p.m. hasta las 6 a.m. Plantea culminar las obras pendientes como la culminación del Metropolitano y la Vía Expresa Sur hasta la Panamericana, además de acelerar los teleféricos.

Seguridad ciudadana

Articulación de la Policía Nacional con el servicio de Serenazgo y la población organizada. Plantea, además, la implementación del Serenazgo sin fronteras. Incrementación de las cámaras de videovigilancia, articuladas a la línea 105 de la Policía Nacional. Creación de una escuela de Serenazgo.

Jorge Muñoz (Acción Popular)

Transporte

Concepción de un sistema integrado de transportes. Gestión del tráfico y la seguridad vial. Implementación de una gestión basada en una pirámide invertida: primero el peatón, luego el ciclista, el transporte de pasajeros, el transporte de mercadería y en último lugar el transporte privado.

Seguridad ciudadana

Implementación del programa Lima 360 grados, que contempla la prevención, el fortalecimiento de las instituciones y la gobernanza. Propone recuperar los espacios públicos. Fortalecimiento de las dependencias policiales. Emisión de normas para gobernar en forma descentralizada.

Daniel Urresti (Podemos)

Transporte

Señalización total de la ciudad, lo cual permitiría mejorar el transporte en un 20%. Implementación de cuatro mil semáforos. Solución a 600 intersecciones con pequeñas obras de ingeniería. Regulación del transporte pesado e interprovincial para que circulen solo de noche.

Seguridad ciudadana

Trabajo articulado con la Policía Nacional. Creación de cinco programas de seguridad ciudadana. Propone el cierre de todos los mercados donde se venden objetos robados. Construcción de tres megacomplejos para la Policía Nacional. Liderar las intervenciones con la policía y los fiscales.

Pablo Silva (Frepap)

Transporte

"Vamos a concluir con el trabajo de la autoridad autónoma. Crearemos la red amplia de ciclovías, con un día especial para la bicicleta, así como el aplicativo para los taxistas a precio social. Respecto al retiro de las combis asesinas, se tiene que dar una alternativa para no crear un problema social".

Seguridad ciudadana

"Propongo en seguridad ciudadana la cultura preventiva. Los que van a trabajar en mi gestión van a pasar por la prueba del polígrafo, un examen toxicológico y psiquiátrico. Utilizaremos todas las armas que nos da la tecnología para combatir la delincuencia en la ciudad".

Esther Capuñay (Unión por el Perú)

Transporte

"Vamos a revisar todos los contratos de peajes, las empresas corruptas serán separadas y denunciadas. No vamos a tener contemplaciones, no me va a temblar la mano, porque los actos de corrupción no solo afectan a los transportistas, sino también a los vecinos".

Seguridad ciudadana

"Voy a articular el trabajo de la seguridad ciudadana con el Ministerio del Interior, municipios y juntas vecinales. Crearemos las escuelas de capacitación de serenos a quienes se proveerá de vehículos y equipos de comunicación y se trabajará para iluminar los parques donde se instalarán cámaras".

Juan Zurek (Somos Perú)

Transporte

"Ofrezco hechos concretos: un sistema multimodal e integrado del transporte, un teleférico para reducir sustancialmente los tiempos de viaje, la anulación de los contratos de peaje y de las abusivas papeletas. Asimismo, formalizaré el taxi colectivo porque moviliza cada día a millones".

Seguridad ciudadana

"Activaré el Consejo de Seguridad Ciudadana con una trabajo articulado con todos los alcaldes distritales, Policía Nacional y congresistas. Implementaremos cámaras inteligentes, capacitaremos al Servicio de Serenazgo e implementaremos los Centros de Justicia Efectiva".

Luis Castañeda Pardo (Solidaridad Nacional)

Transporte

"En el tema del transporte veremos el uso eficiente de la infraestructura con la instalación de semáforos inteligentes y el uso de horarios para ómnibus interprovinciales y vehículos de carga pesada. Fortaleceremos el Metropolitano e impulsaremos la renovación del parque automotor".

Seguridad ciudadana

"Mi compromiso es construir una ciudad segura donde se viva sin miedo. Invertiré en cámaras y reconocimiento fácil para ubicar a los delincuentes. Fortaleceremos el serenazgo e impulsaremos el castigo para los delitos menores, a fin de que quienes lo cometan reparen los daños con servicios".

Enrique Ocrospoma (Perú Nación)

Transporte

"Tenemos que darle dignidad al transporte. Construiremos un teleférico que se una con los corredores viales con un solo ticket y, si barato, será mejor; retiraremos las combis 'asesinas' y colocaremos buses de transporte masivos y seguros. Concluiré las obras paralizadas por la corrupción".

Seguridad ciudadana

"Queremos una ciudad segura, sin robos callejeros y maltrato de mujeres. Para lograrlo, propongo toque de queda para menores de 16 años, a partir de las 11 de la noche; cursos de defensa personal y refugios para mujeres víctimas de maltrato, así como casas para la juventud".