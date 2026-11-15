El Papa llegó para quedarse, por Rosa María Palacios

La visita del Papa al Perú tiene una doble dimensión y muchas capas en su mensaje. De un lado, es una visita pastoral y, de otro, es una visita de Estado. Ambas tienen obligaciones y consecuencias que durarán mucho más allá de la partida del Santo Padre.

En el último censo, el 67% de la población peruana se declara católica. Aún es una inmensa mayoría de peruanos, aunque el porcentaje viene disminuyendo mientras crecen una variedad multifacética y diversa de cultos protestantes, sobre todo financiados por iglesias fundadas en los Estados Unidos. Ese decrecimiento de católicos es una llamada a la reflexión dado que muchos peruanos, antes de migrar a otra práctica religiosa, fueron bautizados como católicos. ¿Por qué se fueron? Esa es una pregunta cuya respuesta, desde el Papa Francisco, ha sido la sinodalidad. La palabra “sínodo” significa reunión, proviene del griego “synodos” que se traduce como “caminar juntos”. Aquellos que se sintieron marginados o excluidos son bienvenidos. Los que huyeron porque jamás fueron acogidos o atendidos espiritualmente pueden quedarse. Como dijo el Papa Francisco en 2023: “todos, todos, todos”.

Aunque desde lejos no lo parezca, esta es una revolución en las jerarquías eclesiásticas. Aplana la verticalidad del gobierno de la Iglesia incorporando a laicos en todos sus niveles. Una iglesia que camina con todos; escucha a todos; se ocupa de todos. Una iglesia que primero acoge y no espanta con un juicio inmisericorde sobre el prójimo atraerá y no excluirá. El trabajo de abrirse a la comunidad ha revivido en las diócesis donde los obispos han animado a sus parroquias en el trabajo de base, más allá del católico de misa eventual. Los Consejos Pastorales Parroquiales son espacios donde sacerdotes, religiosos y laicos toman decisiones conjuntas de acuerdo con su discernimiento. Dentro de los muchos grupos parroquiales, con las más diversas tareas y ministerios, desde la obra social hasta las artes, son los grupos juveniles los que mantienen viva a la iglesia católica. Sin ellos, no hay futuro posible. Muchas vocaciones a la vida religiosa nacen ahí. Son vehículos de toda clase de misiones. Esa revolución juvenil es la que vi el jueves 12 en el Estadio Nacional y todavía hoy, días después, la conmoción de lo vivido sigue en mí.

El Papa León XIV tiene un poder de convocatoria que va más allá de los creyentes. Su método es sencillo y lo pone en práctica en cada celebración no litúrgica. Primero, escucha a los presentes. Testimonios, canciones, teatro, danzas. Él, formado en el rigor teológico y en la empatía cotidiana del misionero, conjuga ambas miradas, para que, sin apartarse de las grandes verdades reveladas por la fe, acoja al que se le acerca. Es un don maravilloso, y pocos lo tienen. Por supuesto, como él mismo lo ha recordado, su espíritu misionero se formó en el Perú, en su “amada diócesis de Chiclayo” donde ha vuelto como prometió.

Las claves de la sinodalidad han sido repetidas en muchos de los mensajes papales de estos días: participación y corresponsabilidad; discernimiento en comunidad; compromiso y misión, siempre en misión. Cristo y la persona humana en el centro de todo. Esto implica un especial cuidado por los marginados, los abandonados, los olvidados. El Papa ha hablado en esta gira desde la igualdad de mujeres y hombres hasta la preocupación por los enfermos y discapacitados. No ha olvidado a los migrantes ni a los presos. Todos aquellos que han sufrido y sufren por diversas causas son esenciales. Es ir a los “márgenes” o “periferias” de las que habló el Papa Francisco.

No se puede alabar a Dios con el estómago vacío. Hasta Cristo multiplicó panes y peces para atender las necesidades materiales más elementales. La “opción preferencial por los pobres” no ha sido olvidada en estos días. Por el contrario, el Papa ha puesto a disposición del Estado, en su primer discurso ante las autoridades políticas, la doctrina social de la Iglesia a la que tanto afecto tiene. No es en vano que toma el nombre de León XIV, como sucesor de León XIII, autor de la encíclica fundacional “Rerum Novarum” (de las cosas nuevas), quien en 1891 se preocupó por la condición de los obreros en plena revolución industrial.

Las distintas capas del mensaje papal también se adaptan a diversos públicos y circunstancias. Frente a los obispos, reclamó por los delitos (los llamó así) que miembros de la iglesia perpetraron contra niños y jóvenes, vulnerándolos psicológica, física y sexualmente, y exigió verdad y reparación. Frente a las familias, emprendedores, mujeres, discapacitados y tantos otros en la plaza de armas, les habló de justicia e igualdad. A los universitarios y los docentes, les recordó fortalecer el pensamiento crítico y abrazar la imperfección, porque esa es la grandeza humana. No termina la gira y va dejando tantas líneas de reflexión, en cada audiencia a la que le habla.

Por supuesto, la iglesia tiene detractores. Dentro de ella, están los que detestan la sinodalidad que promovió el Papa Francisco y añoran una iglesia de jerarquías y reglas de club privado. León XIV ya dejó clara la continuidad del mensaje sinodal. También hay los que, despreciando la urgencia de la unidad que reclamó el Papa Francisco en 2018 y que fue recordada el jueves pasado, prefieren una iglesia dividida en facciones. He visto a varios “católicos” expresarse contra el Obispo de Lima, con acusaciones no solo falsas, sino también muy alejadas del amor de Dios. Desde fuera, he visto con mucha pena muestras de intolerancia y vituperio contra el Papa (acusándonos absurdamente de “idolatría”) por parte de cultos evangélicos. Anécdotas, tengo varias, pero las guardaremos en la cajita de lo irrelevante.

Finalmente, no olvidemos que la visita papal es una visita de Estado, por invitación del gobierno. Muchos de los gastos y de la organización corren a cargo de la Cancillería. Por las decisiones que se están ejecutando parece ser que, en algún momento de octubre, Relaciones Exteriores asumió que el Papa no venía. Cuando cayeron en cuenta de que todo iba adelante, no les alcanzó el tiempo para nada. Por ejemplo, el expresidente Humala fue invitado 48 horas antes y no pudo ir. Con tan corto aviso, suele suceder. Lo mismo podría haber sucedido con la tramitación de una cita con el presidente de China. La única explicación racional para el desastre diplomático causado por el Ministerio es que creyeran que la despedida del Papa era irrelevante, porque no iba a venir. ¿A quién se le ocurre que a nadie le va a importar que Luis Galarreta despida al Papa y no Keiko Fujimori? Nadie niega que debe ir a APEC, apenas salga el vuelo del Papa León XIV el lunes. No antes. Pero, hecho está. Se le dijo y se le advirtió. Hay personas a las que no les gusta escuchar un buen consejo.