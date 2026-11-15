Premio a una pluma futurista, por Mirko Lauer

El Booker, principal premio para novelas en inglés, acaba de ser ganado por M. John Harrison por su obra The End of Everything (El fin de todo). Una parte importante de la noticia es que se trata de la primera vez que una novela de ciencia ficción gana ese importante premio. Una novedad con la que no todos los críticos están contentos.

La obra es del género postapocalíptico y transcurre en Gran Bretaña. Los primeros comentarios a la obra no se centran tanto en la trama, sino en lo bien escrita que está, algo que rara vez se da en buena parte de la ciencia ficción. Harrison es un escritor veterano, de 81 años, que ha cosechado pocos éxitos y cuya virtud principal parece haber sido la persistencia.

La sorpresa del premio Booker 2026 es porque, a pesar de las grandes obras que ha dado y de la influencia que ha tenido desde su aparición, la ciencia ficción nunca ha sido considerada propiamente buena literatura. Hasta sus mejores representantes han sido vistos como poco más que guionistas del cine y sus versiones menores, o creadores de juegos electrónicos.

Pero esa visión es limitada y limitante. Hay autores y obras que con todo derecho circulan como muy buena literatura, y cada lector puede tener uno o varios favoritos dentro de esa categoría. De otra parte, a los lectores de ciencia ficción la calidad literaria suele importarles poco. Más pesan realidades como la imaginación o los futuros de la humanidad.

Lo postapocalíptico surgió como una mano tendida hacia profecías de lo catastrófico. Algo así son obras maestras como La máquina del tiempo (1895), de H. G. Wells, o La carretera (2006), de Cormac McCarthy. Aunque ninguna de las dos es satírica, como lo es esta de Harrison. Hoy pocos cuestionan que vivimos un tiempo preapocalíptico, al filo de la extinción.

Un fragmento de la explicación del premio: “Phillip Tenent se gana la vida en la orilla, juntando artefactos que encallan en la arena. La crisis lo ha cambiado todo, no se sabe en qué consiste. Casi no hay gobierno, los mares están llenos de nuevas criaturas. Phillip ha pescado del agua un objeto que no puede conservar, y que cambia constantemente”.