López Aliaga bajo un tenue control, por Mirko Lauer

A juzgar por las declaraciones de Luis Galarreta sobre la actuación del JNE, el Ejecutivo quisiera a Rafael López Aliaga como alcalde de Lima, a pesar de todo. ¿Por qué? Hay allí votos parlamentarios que no le conviene al Gobierno dejar sueltos o mantener irritados. Porque Renovación Nacional es perfectamente capaz de votar con la oposición.

Es cierto que más adelante RN va a ser un rival, como ya lo fue antes. Pero, por el momento, Fuerza Popular tiene que verlo como un aliado, aunque los estilos y las ideas son diferentes. Otra cosa sería si Jorge Nieto fuera más claro y estable en el manejo de sus votos en el Congreso. Pero, por el momento, López Aliaga es lo que hay.

Las palabras de Galarreta son el mínimo suficiente para que el litigioso López Aliaga se lance contra el JNE y su presidente, y no contra el Gobierno. Pero quizás, al final, López Aliaga se va a lanzar contra todo el mundo, que es su idea de la renovación. Algo tendrá que ver la performance de la contadora que lo está reemplazando, digamos.

El menú de López Aliaga hoy incluye: visitar a alcaldes electos de RN, tomar la vía penal y salir a las calles, en ese orden. A Jeanette Alonzo, la alcaldesa reconocida por el Gobierno, demasiado activismo pugnaz de este primer regidor no le va a hacer mucha gracia. Además, no olvidemos que Alonzo por fuerza sabe cosas.

¿Estamos, entonces, a las puertas de una guerra municipal? Quizás sí, pero no del tipo que se imagina a primera vista. Quizás no sea una simple pugna por el poder y la representación, sino los complicados esfuerzos por zafarse de las responsabilidades financieras generadas por el gasto de López Aliaga durante su alcaldía.

¿Y Galarreta? Tal vez tiene el apoyo de Keiko Fujimori, pero necesitará votos para no ser interpelado y hasta vacado en los tiempos que vienen. Por eso, el franelazo a López Aliaga a expensas del JNE. Pues son, como en las películas de artes marciales, ocho votos de furia RN en el Senado. Lo cual siempre incluye groserías varias.

¿El pecado del JNE para Galarreta? No informar sobre el texto de la Constitución antes de las elecciones.