Levante el mouse, esto es un asalto, por Mirko Lauer

El enorme robo de bitcoins el mes pasado ha colocado bajo los reflectores los mecanismos de defensa de las empresas frente a hackers, hoy repotenciados por la inteligencia artificial. Mecanismos que hay y que no hay. Cuidar valores como los activos, las cuentas y los procesos se ha convertido en una industria que ahora comienza a tener serios problemas.

El problema más importante empieza a ser geopolítico. Los ataques desde la IA se están multiplicando, y el Gobierno de los EE. UU. tiene el virtual monopolio en los programas de defensa. Distanciarse de Washington es exponerse a la piratería cibernética, hasta que otro centro de poder pueda proveer esas defensas.

The Economist hace notar lo peligroso que resulta cierto ingenuo convencimiento de que Internet y sus productos (entre ellos, la IA) son esencialmente seguros, y llama a que el mundo empresarial se ponga en movimiento frente a este tema. Ejemplos sobre la nueva peligrosidad no faltan, y no todos llegan a las primeras planas.

La connotación bélica de lo anterior es obvia: atacar a los países a través de sus empresas. Eso da otro significado a la expresión guerra económica, lo cual incluye dejar a empresas y países deliberadamente desprotegidos frente a los nuevos hackers, detrás de los cuales se empieza a vislumbrar, a su vez, a países agresivos.

La situación es grave. Antes de eliminar a la humanidad, como algunos temen, la IA puede eliminar a sus empresas, con todo lo que ellas han acumulado. Como en el Chicago gangster de los años veinte, el próximo gran negocio va a ser vender protección a las empresas, a partir del monopolio tecnológico. Extrañaremos los antivirus de hoy.

The Economist hace hincapié en la importancia de la ciberseguridad y llama a la acción para restaurar lo que se ha perdido en este campo. Pero eso no parece una tarea fácil. Hoy no hay acceso a defenderse mediante una empresa privada especializada sin autorización de los EEUU. No es difícil imaginar el hackeo del puerto de Chancay, por ejemplo.

Así, el terreno cibernético que alguna vez pareció un horizonte de avances para el género humano ahora se ha vuelto un campo minado por la delincuencia. A los filósofos y a los contadores les queda dilucidar si los individuos todavía son más rateros que las computadoras.