El desplante histórico

Pocas visitas conmueven tanto a un país como la de un Papa que lo considera su hogar, y la forma de despedirlo revela cuánto se le estima. León XIV, el primer Pontífice con nacionalidad peruana, llega hoy a la tierra donde vivió dos décadas para recorrer Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa ante millones de fieles. La presidenta Keiko Fujimori, sin embargo, solicitó al Senado permiso para salir del territorio el 15 de noviembre rumbo a Shenzhen, de modo que faltará a la misa de despedida del lunes 16 en la base aérea Las Palmas.

En efecto, la secuencia de los hechos pesa. El viaje apostólico fue adelantado por el entonces presidente interino José María Balcázar tras una audiencia en el Vaticano, cuando el escrutinio de la segunda vuelta seguía abierto, se oficializó a comienzos de agosto y el Ejecutivo lo declaró de interés nacional. La bilateral con el presidente Xi Jinping, en cambio, fue planteada por la mandataria semanas después y consta con hora y sede en el itinerario remitido al Senado el 6 de noviembre. Primero estuvo el Papa y luego llegó la cita, de manera que la elección corresponde a una decisión del Ejecutivo y a ningún cruce fortuito.

Desde el oficialismo se presenta el reclamo como mezquindad de adversarios. No obstante, debe quedar claro que la principal crítica nace del mal manejo del Estado, bajo este gobierno, a los asuntos protocolares y a la falta de organización, sobre todo por parte de la actual gestión del canciller Carlos Espá.

Además, la dimensión histórica agrava el gesto. En mayo de 2025, el Estado peruano envió a Roma a la entonces presidenta Dina Boluarte, con autorización del Congreso, para asistir a la misa de inicio del pontificado, al considerar que la ocasión exigía la máxima representación, con votos del fujimorismo.

El artículo 110 de la Constitución dispone que el Presidente de la República personifica a la Nación, fórmula que cobra particular fuerza cuando millones de ciudadanos viven un acontecimiento compartido y de características sin precedentes como el que se viven estos días. En ese sentido, la persona que encarna al país tiene la tarea de acompañar ese momento hasta su acto final, y la agenda comercial, por legítima que resulte, debería admitir otras fechas. Las prioridades están por los suelos.