Damas, caballeros, hagan sus apuestas, por Mirko Lauer

Los llamados mercados de predicción (léase casas de apuestas) están reemplazando a las encuestadoras como bolas de cristal electorales. Las predicciones con dinero sobre la mesa han tenido grandes éxitos, pero también resonantes fracasos. Como este último en Brasil, donde se apostó un 80 % por una victoria de Flávio Bolsonaro.

Parte de la teoría es que, al tener algo que perder, los apostadores piensan las cosas mejor que los simples encuestados. Pero en verdad el porcentaje de aciertos no es tan diferente. La cosa cambia cuando gana una de esas apuestas arriesgadas. Pero, como en todo juego de azar, al final la casa gana.

La empresa Kalshi le da hoy a los demócratas un 72 % de posibilidades de controlar el Senado y un 94 % de tomar la Cámara de Diputados. PredictIt ofrece los mismos márgenes. El porcentaje de ventaja de los demócratas ha ido aumentando a lo largo de las semanas. Se supone que esas cifras también influyen en los votantes.

En quien de todas maneras están influyendo es en Donald Trump, quien ya está dedicado a exhibir sus modales políticos para la derrota. Ya anunció que vetará todo lo que salga de las nuevas mayorías demócratas. Estos últimos no necesitan anunciar que empezarán las investigaciones desde el primer día de su llegada.

Algunos comentaristas sugieren que la gran batalla de Trump no va a ser contra el partido rival, sino dentro de su propio partido. El movimiento republicano para sacudirse de Trump es fuerte, y la derrota de estas elecciones es vista como una oportunidad de hacerlo. Algo que afectará sus próximos dos años de gobierno.

No es descartable, entonces, que las apuestas políticas se desplacen hacia otros temas, como la caída de la plana mayor trumpista, la comparecencia de Trump ante el Congreso, la derogatoria de leyes impopulares y antipopulares, y un rosario de investigaciones. Imaginamos a Trump defendiéndose como un gato panza arriba.

De la “guerra civil” dentro del Partido Republicano puede surgir la liquidación del trumpismo y del movimiento de los gorritos MAGA, y el surgimiento de un nuevo tipo de liderazgo. Quizás solo así tendrán los republicanos alguna oportunidad de llegar a la presidencia de los EE. UU. en 2028. ¿Es posible? Es importante ir a ver qué dicen las apuestas en línea.