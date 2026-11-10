Tres poetas van cerrando el año, por Mirko Lauer

El más reciente poemario de Rosella di Paolo es un delicioso libro. Tiene el filo poético de Catulo y otros deslenguados clásicos, sin absolutamente nada de la grosería. Ventanas batientes (Peisa, Lima, 2026) es un poemario seductor, desde el primer poema: “Cielo limpio de Lima / un prodigio / una gracia / Una peste”, hasta el último: “con su megáfono hoy volvió el frutero / pregonando / el fin del mundo muerto”.

Más próximas a Catulo están otras poetas de la hora peruana, que atraen lectores con su truculencia o su rabia. Di Paolo lo hace con su dulzura. Las palabras sonríen antes de entrar al poema, aunque una vez dentro pueden ser severas: “Volvió el petirrojo / agitado convulso se detuvo en mi buzón / como un telegrama urgente”.

En Playground (Personaje Secundario, Lima, 2026), Astrid Soldevilla revela una intensa relación con los animales de todas las eras. La poeta se refleja en ellos, les arranca partes corporales y facetas para componer su propia imagen. La solapa dice: juguetes desarmados. Nosotros decimos: una colección de peluches en plena actividad.

Soldevilla practica el sarcasmo sin pudor, y también lo que viene después. Una poesía hecha casi toda de esquinas y, por lo tanto, con una sorpresa a la vuelta de cada una. Son muy atractivos los caligramas de animales en la última parte. La autora ha entrado al parque de diversiones y ya no quiere salir. Como el dilema de los niños en el epígrafe: ser animales o ir al colegio.

Más de 30 años después de partir, no está olvidada en absoluto. Magda Portal sigue siendo una poeta peruana emblemática y muy leída. Tanto así que, a 16 años de su Obra poética completa (FCE, México, 2010), la misma editorial ha publicado, de Kristel Best Urday, una antología de 70 años de sus poemas: Frente a la vida (poemas escogidos).

Su poesía se lee con gusto, entre otras cosas, porque se acompaña bien con su alma, tan militante, agitadora, subversiva y romántica. Portal fue todo eso y más. Hoy casi no hay poeta joven que no se haya identificado con ella en algún momento. Nos cuenta que en una tarde en Praga vio a los pájaros locos huyendo de la lluvia.