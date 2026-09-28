Gobierno fujimorista desaprobado en su examen bimestral

El éxito de un gobierno se mide no por el control de las instituciones que logra capturar ni por las mayorías que construye para blindarse. Su prueba real está en la opinión de los ciudadanos que lo eligieron. En ese sentido, cuando esa opinión cambia con rapidez en la dirección contraria, lo que revela es la incapacidad de la gestión para traducir el mandato recibido en resultados concretos.

Ese es el caso del gobierno de Keiko Fujimori, quien asumió funciones el 28 de julio con una aprobación del 60%. Hoy, a dos meses exactos, la aprobación cayó a 42%, según Datum para América.

La organización política que prometió orden registró en su primer mes 151 homicidios, el peor dato en nueve gestiones presidenciales. Todo esto mientras los decretos de urgencia prometidos el 28 de julio para combatir la inseguridad con mayor presupuesto para inteligencia en la PNP no se concretaron. Al contrario, solo repite la respuesta ineficiente de decretar estados de emergencia.

En estos dos meses, el crimen organizado ha asesinado a más de 200 personas y secuestrado a un empresario en Trujillo, liberado solo tras haberse pagado por su liberación. En paralelo, el presupuesto 2027 presentado por el gabinete Galarreta ha recortado S/ 519 millones a seguridad ciudadana, mientras ha elevado 283% el de Defensa.

La primera renuncia ministerial antes de los 100 días llegó por un conflicto interno de recursos entre carteras irresuelto, lo cual resulta ser la imagen más clara de un gabinete sin coordinación ni línea común de trabajo.

Además, el aumento anunciado en Pensión 65 fue postergado hasta 2027. Y los operadores siguen activos, ya que la JNJ destituyó al juez Concepción Carhuancho, a pesar de la alerta expresa remitida por la ONU.

Lo que estos dos meses exhiben es la distancia entre las pugnas que algunos ministros y parlamentarios eligen librar y las urgencias reales de los más vulnerables. Mientras se debate sobre ideología en las aulas o se relativiza la violencia sexual con argumentos culturales, un adolescente de 16 años falleció en Loreto por sarampión, la primera víctima mortal por esa enfermedad en décadas. El brote ya supera los 2.357 casos confirmados.

Lo que faltó fue presencia estatal en territorios donde las campañas antivacunas encontraron el espacio que el abandono institucional les dejó. Esa es la urgencia que debería estar en el centro de cualquier gestión. Y eso es lo que el 42% de desaprobación le está diciendo a la presidenta.