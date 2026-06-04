Candidatos en capilla, por Mirko Lauer

Se ha cerrado la ventana legal de las encuestas. La próxima información electoral permitida llegará cuando empiecen a aparecer resultados parciales. Por lo pronto, el panorama presenta una ajustada ventaja para Keiko Fujimori, así como una cantidad importante de indecisos y votantes en blanco.

En otras palabras, el inicio del desenlace se producirá mientras el electorado no está mirando, o lo está haciendo en otra dirección. Participan los efectos del pasado debate dominical, nuevas declaraciones de los dos candidatos, acusaciones y movilizaciones. Comienza una semana tensa, en la que el puntero teme la sorpresa y el rezagado espera que ella se produzca.

En la elección pasada, es decir, en el 2021, a estas alturas los rivales se encontraban en un foto finish. También ahora están muy cerca, pero la ventaja de Fujimori es algo más holgada. Según el sondeo instantáneo en RPP, el último debate la favoreció. Ahora es la hora, muy relativa, de los medios y las redes.

En el 2021, Pedro Castillo era un rival mucho más peligroso para Fuerza Popular. Traía el paquete outsider-sorpresa-inocencia rural que tanto ayudó a Alberto Fujimori (el tractor) en su momento. En cambio, Roberto Sánchez trae una aureola de dejá vu (el sombrero), con votos zurcidos de Castillo, Antauro Humala y, ahora, de un antifujimorismo ya sin mucha convicción.

Ya solo faltan los cierres de campaña, con sus atmósferas festivas. Es improbable que sean espectaculares. La manifestación-monstruo como recurso electoral está de salida, reemplazada por toda la nueva parafernalia tecnológica de la comunicación. Sin embargo, reunir simpatizantes siempre ayuda.

Mientras tanto, en un sector del electorado se va a desarrollar esta semana el efecto cucarachita Martina: no me gusta ninguno de los dos candidatos. ¿Qué hago con mi voto? Esto propicia la polémica sobre a quién ayuda realmente el voto en blanco o viciado. Si es cierto que ayuda a Fujimori, entonces su pequeña ventaja debería subir en estos días.

Por último, están los influyentes mensajes boca a boca, supuestamente los reyes del último minuto. A menudo los alimenta el falso dato político y también algunas encuestas confeccionadas para uso de particulares, como el tracking diario que mandan hacer los sectores más prósperos, y no solo los partidos políticos.