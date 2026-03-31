Lecciones de un sabio sanmarquino de la Católica, por Jorge Bruce

El rector de la PUCP, el Dr. en Filosofía Julio del Valle, tuvo la extraordinaria iniciativa de invitar a dar el discurso de orden para inaugurar el año académico 2026, al psicoanalista sanmarquino Max Hernández. Podría limitarme a citar el brillante discurso de mi amigo y maestro, pero eso tendría dos inconvenientes: el espacio no alcanzaría y, sobre todo, sería desaprovechar la permanente exhortación al diálogo del también secretario del Acuerdo Nacional.

Max —permítanme esta familiaridad— no elude el titánico desafío que enfrentamos los peruanos, ahora que hemos atravesado el bicentenario de la fundación de nuestra república y se avecinan unas elecciones plagadas de incertidumbre y zozobra: “Tiempos disolventes, desconcertantes y violentos que parecen difuminar la idea misma del bien común. Tiempos de duelos no resueltos que no permiten velar ni enterrar a nuestros muertos, de discursos políticos y enfrentamientos culturales impregnados de lo que Richard Hofstadter llamó un estilo paranoide, intransigente y sectario que impide todo intercambio de ideas. Tiempos de enfrentamientos tribales y de pasiones punitivas.”

La lectura del párrafo citado haría pensar en un discurso apocalíptico. Nada más lejos de la propuesta del “viejo sanmarquino”, como él mismo se presenta. Más bien es análogo a lo que Kavafis invoca en su célebre poema Ítaca: “Ni a los lestrigones ni a los cíclopes ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti.” Es a partir del reconocimiento de esos puntos ciegos de nuestro pacto social que podremos, gradualmente, evolucionar hacia esa comunidad imaginada destacada por Max: “De la inicial ‘aceptación del otro como legítimo otro’ puede surgir la cooperación, la confianza y la comunalidad que son los cimientos de la democracia, que en esencia es un modo de convivencia basado en el respeto del otro.” Estos son los requisitos indispensables, nos previene, para retomar la solidaridad colectiva en pro del bien común.

Tejer esta urdimbre de intercambios fructíferos, basados en el reconocimiento del otro como un igual, se ha revelado, a lo largo de los siglos que llevamos conviviendo, una tarea a contracorriente de la manera en que hemos instaurado nuestro contrato social. No es tan solo que seamos un país fracturado y descompensado por inicuas desigualdades. Vive entre nosotros una pulsión de dominio que hemos interiorizado como una precondición para la supervivencia. Esto último, aclaro, no proviene del discurso de Max. Son mis perplejas acotaciones a la proclama esperanzadora del visitante de San Marcos.

Acaso venga en nuestra ayuda la observación efectuada por David Rieff, norteamericano pero muy ligado a Latinoamérica, en su reciente libro, Deseo y destino. El ensayista cita a su maestro Iván Illich: “Debemos redescubrir la distinción entre esperanza y expectativa.” En la práctica, los peruanos vivimos en un estado de excepción como el identificado por Giorgio Agamben: “Para salvar la democracia debo suspender tus derechos.” Como muchas leyes en el Perú, esta no está escrita pero es ejercida a diario contra los desheredados de la tierra. De ahí que debamos aprender a moderar nuestras expectativas —por ejemplo, de cara a las elecciones inmediatas— sin por ello perder la esperanza.

Para eso nos es tan necesario el pensamiento de Max Hernández. Sabemos que los resultados del domingo 12 de abril no se ajustarán a nuestras expectativas. El Pacto de Gobierno desde el Congreso ha manipulado las reglas del juego para asegurarse que dichos comicios les permitan seguir controlando al país en función de sus intereses. Básicamente, rapiña y sojuzgamiento de la voluntad popular. Max es demasiado dialogante, así como elegante, para expresarse en términos tan crudos como estos. Sin embargo, si uno lee entre líneas, advierte que es todo menos ajeno a las atrocidades que están efectuándose en el Perú. Por eso nos habla de un pacto, pero se trata de uno sublimado: “Un pacto por la afirmación de los valores fundamentales de la vida pública. Ello implica una transformación de nuestros patrones de relación, de nuestras formas de convivencia, de los temas que privilegiamos en nuestras conversaciones.”

Fiel a su condición de promotor infatigable de diálogos y acuerdos, se enfoca en aquello que nos vincula en vez de hacerlo en lo que nos aleja y desliga. Sabe perfectamente que esto es lo que sucede, pues lo anuncia en su texto. Pero su trabajo es mostrarnos el camino para salir del dominio de la pulsión de muerte, acceder a los designios de Eros: reconocer, vincular, regenerar. La tensión entre esas dos fuerzas mitológicas, como las llamaba Freud (Eros y Tánatos), nos acompaña toda la vida. Tanto las vidas individuales como las sociales.

Citando a Habermas, recientemente fallecido, Hernández nos recuerda: “El Acuerdo Nacional en tanto concepto, documento y foro es una institución, un espacio de diálogo y construcción de consensos en el que gobierno, partidos políticos y sociedad civil apuestan por una racionalidad compartida e inclusiva, en el sentido de Habermas, que hace posible imaginar un proyecto común.”

Me enorgullece que mi alma máter, la PUCP, haya inaugurado su año académico con un discurso memorable de un maestro capaz de enfrentar el facilismo de los discursos desalentados (cada vez que escribo esta columna enfrento esa lucha interna), sin por ello perder la esperanza de seguir construyendo ese plebiscito cotidiano, esa comunidad imaginada.