El hombre que hablaba con Kant y Hegel, por Jorge Bruce

La decadencia de la política peruana es infinita. Cuando uno cree haber visto y oído los disparates más inverosímiles, aparece alguien y añade una perla nueva a ese collar de innumerables vueltas. Esta vez se trata de quien ocupa el cargo interino de la Presidencia de la República. En una conferencia de prensa sobre la ruptura del ducto de gas de Megantoni, José María Balcázar pretendió tranquilizar a la población, anunciando que nadie lo manipulaba, por un lado. Se refirió en particular a los congresistas de Perú Libre, alegando que con diez votos no podían hacerlo, a diferencia de Fuerza Popular y APP que “podrían prestarse a dudas”. Esto más bien pareció corroborar la evidencia de quiénes lo están digitando.

Pero a continuación añadió algo que, de ser pronunciado en el consultorio de un psicoanalista, sería motivo de gran inquietud diagnóstica. Lo cito textualmente para que los lectores entiendan mejor a qué me refiero:

“Voy a buscar a la prensa, en lugar que ustedes me busquen a mí, para evitar que digan ‘El doctor Balcázar está enfermo’. Más bien, me preocupa que cada día me vuelvo más inteligente y yo puedo hablar permanentemente todos los días. Hablo con Kant, hablo con Hegel y eso prueba de que efectivamente estoy bien.”

Esto podría entenderse como un rasgo de humor, de no ser porque se trata de quien ocupa el cargo más importante del Estado. Algo que el Sr. Balcázar parece no entender, dadas sus extrañas declaraciones. Si dijera que lee a diario a esos dos enormes pensadores de la filosofía occidental, sería inverosímil pero no alarmante. Total, no sería la primera vez que un Presidente hace afirmaciones delirantes en público. Mucha gente recuerda la enrevesada fábula del niño y el pollo de Pedro Castillo, pero Alan García no se quedó atrás. En una conferencia ante los grandes empresarios peruanos, afirmó que los Transformers eran los narcotraficantes (pueden verlo en YouTube).

Volviendo a las declaraciones de Balcázar, es curioso que esto aparezca en la misma semana en que se anuncia el fallecimiento del gran filósofo alemán Jurgen Habermas. Lo cito porque una de las polémicas más sustantivas en torno a la teoría crítica de Habermas, heredero de pensadores de izquierda como Adorno, Horkheimer, Benjamin o Marcuse, es que le otorgaba excesivo peso a la racionalidad en las decisiones políticas. En breve, que dejaba de lado lo determinante de emociones tales como el miedo, la rabia o el desamparo en el momento de votar. Habermas sí tenía en mente a Kant y Hegel en su comprensión de la política. Este exceso de la razón -olvidando lo que mostró Goya en su célebre pintura “El sueño de la razón engendra monstruos”-, fue claramente denunciado por pensadores como Antonio Damasio, en su obra “El error de Descartes”.

Los lectores disculparán esta retahíla de nombres, pero me estoy aprovechando de las declaraciones estrambóticas de Balcázar para hacer el enlace con nuestra coyuntura electoral. Nunca antes se había visto tamaña indecisión a tan poco tiempo del día de la votación. Mi amigo el historiador Antonio Zapata, en una conferencia que me tocó comentar en el local de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, dijo que a este paso los electores decidirán en la cola del voto. Como si una gran cantidad de votantes estuvieran esperando ese rumor que recorrería la fila y les diría, al oído, por quién conviene votar.

Esto se puede vincular con declaraciones de políticos que afirman ser cada día más inteligentes, al punto que conversan a diario con Kant y Hegel. Lo cual me recuerda, cuando estudiábamos en la PUCP, un seminario privado que hicimos Constantino Carvallo, Guillermo Nugent y un servidor, para leer La Crítica de la Razón Pura, de Kant. Nos tomó dos años y, para ser transparentes, tendría que volver a leer los dos tomos verdes que aún conservo para poder decir algo respecto de los imperativos categóricos de Kant. De modo que sé de lo que hablo cuando sostengo que lo que dice Balcázar es un soberbio disparate, aunque pretenda ser un rasgo de humor (de lo cual no estoy seguro).

Lo que se puede afirmar a ciencia cierta es que nuestra oferta política es paupérrima, digna de declaraciones tan absurdas como las citadas. Hay excepciones, pero a eso se añade otro escollo considerable: tendremos que elegir, una vez más, no solo al mal menor sino a quién tenga chances de pasar la valla, para no beneficiar a los partidos del Pacto Corrupto, quienes han diseñado esta cédula con la que uno podría cubrirse para dormir. Y lo han hecho adrede, por supuesto.

Tenemos, como nos recuerda con frecuencia Rosa María Palacios, una sola oportunidad y no podemos desaprovecharla. La mejor prueba de que esto es cierto es el encono, por no decir el odio, que le demuestra con amenazas incluso de muerte, el candidato López Aliaga. Lo que repite Rosa María una y otra vez, es que lo primordial es no votar por ellos, ni viciar o dejar en blanco el voto. Tenemos una sola chance y no podemos darnos el lujo de dejarla pasar. De ahí que la consigna #PorEstosNo sea tan potente. Los integrantes del Pacto saben que con sus ridículas votaciones pueden copar el Senado y tener las riendas del poder. Pero también saben que los votantes tenemos la posibilidad hacer fracasar su plan. Por eso están tan asustados.

No es necesario hablar a diario con Kant, Hegel o Habermas. Es suficiente con saber que son ellos, los integrantes del Pacto, los responsables de la caótica situación de nuestro país. Tenemos que sacarlos por la salud del país.