El espacio que dejó Acción Popular, por Carlos Santibáñez

En política, como en la física, ningún vacío permanece desocupado. En diciembre pasado, el JNE excluyó a Acción Popular (AP) de las elecciones generales, lo que ha dejado un espacio relevante que otros partidos pueden capitalizar.El pasado desempeño electoral de AP permite dimensionar la importancia de ese vacío.

En 2016 el partido alcanzó casi el 7% de los votos válidos y cinco curules, tras caer desde el 16% de apoyo en las encuestas de marzo (Datum) por los famosos episodios culinarios de Barnechea. En 2021, Yonhy Lescano elevó la votación obtenida al 9%, logrando nueve escaños. Entre ambos comicios, AP fue primera minoría en el Congreso complementario de 2020, con 25 parlamentarios, lo que permitió que Manuel Merino presidiera el Legislativo. En los tres periodos, la bancada acciopopulista tuvo un rol influyente y, en ocasiones, decisivo.

Aunque en las encuestas AP apenas alcanzó el 2% (Ipsos, noviembre 2025), el partido ha demostrado que su marca ganaba peso al final de la campaña. En las municipales de 2018 ganó sorpresivamente la Municipalidad de Lima y varios distritos, mostrando que la lampa sigue siendo un símbolo reconocible en un sistema de partidos confuso y saturado.

En un estudio reciente de los politólogos Jesús, Álvarez y León se identificaron 72 distritos donde AP mantuvo una votación estable en las dos últimas elecciones generales (2016 y 2021). Solo en Lima, 14 distritos aportaron alrededor de 160 mil votos en ambas elecciones generales, un número significativo por cómo se deciden las elecciones en el Perú; en 12 de ellos, AP ganó las municipales de 2018. Este patrón se repite en distritos de Cusco, Arequipa, Piura y Lambayeque, así como en San Martín y Loreto, regiones históricamente vinculadas al legado de Fernando Belaúnde.

El espacio que deja AP es en el campo presidencial, no congresal como propugnaban los congresistas acciopopulistas que quería reelegirse. En las dos últimas elecciones, AP se ubicó en la centroizquierda con un Barnechea que impulsaba la nacionalización del gas y seguro universal de salud (hoy irreconocible) y un Lescano reconocidamente antifujimorista y pro Estado. Hoy, por razones ideológicas, podrían disputar ese espacio figuras como López Chau o Atencio; pero por razones organizativas, APP es quien tiene presencia en el nororiente y Renovación Popular, en Lima. Si es por razones emocionales, Rafael Belaúnde intenta capitalizar su apellido. En los hechos, el espacio queda abierto para los equipos de campaña.

Es cierto que en el Perú hay poca fidelidad al voto partidario, pero tampoco es inexistente del todo. AP ha mantenido una cantidad de votos que puede ayudar a los candidatos a descollar del pelotón del 1% o incluso determinar si un partido pasa la valla electoral o a segunda vuelta.