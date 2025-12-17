Jaime de Althaus: “Me parece que Maxwell está repitiendo clichés ideológicos que ya nadie repite en el Perú”

El periodista criticó al reconocido académico canadiense y lo acusó de ideologizado | La República | Difusión

El periodista criticó al reconocido académico canadiense y lo acusó de ideologizado | La República | Difusión

Una reciente columna de Jaime de Althaus, publicada en el portal Lampadia, ha encendido una controversia que va más allá del desacuerdo puntual entre dos intelectuales. El texto, dedicado a cuestionar las posiciones del politólogo canadiense Maxwell Cameron, surge a partir de un intercambio en un evento organizado por el CIES, donde Cameron presentó la ponencia “¿Democracia sin partidos y sin Estado?”.

Desde el inicio, Althaus marca un tono de alarma y desconcierto: “Me he quedado muy sorprendido y preocupado por la respuesta del conocido politólogo canadiense Maxwell Cameron”, escribe, dejando claro que no se trata —a su juicio— de una diferencia menor, sino de un diagnóstico profundamente equivocado sobre la realidad peruana.

Fujimori: ¿causa o consecuencia?

Uno de los primeros puntos de fricción tiene que ver con la lectura del colapso del sistema de partidos. Althaus rechaza la idea de que Alberto Fujimori haya sido el responsable de esa implosión y afirma que Cameron invierte la relación causal.

“Fujimori fue justamente el primer outsider. Fue consecuencia, no causa”, sostiene, atribuyendo la crisis partidaria al colapso del orden populista-estatista, la hiperinflación y el avance de Sendero Luminoso, procesos previos a los años noventa.

Informalidad laboral y costos de la formalidad

El núcleo más áspero de la crítica se concentra en la informalidad laboral. Según De Althaus, Cameron habría sostenido “contra toda la evidencia” que la informalidad es producto de la desregulación del mercado de trabajo y no de los altos costos de la formalidad.

Althaus responde con dureza: “Es increíble”, escribe, y añade: “Nadie le ha informado que el mercado laboral peruano está sobreregulado”. En su texto enumera varios elementos que, a su juicio, Cameron ignora o minimiza: “cerca de 2 mil páginas de regulaciones laborales”, “costos no salariales de los más altos de la región”, “estabilidad laboral absoluta” y un salario mínimo que funciona como “una valla imposible de superar para la mayor parte de las micro y pequeñas empresas”.

Estado, fiscalización y asfixia regulatoria

La distancia entre ambos enfoques se profundiza cuando Cameron plantea la necesidad de una mayor presencia estatal. Althaus recoge esa posición con ironía crítica: “Maxwell reclamó ‘una presencia mayor del Estado en la regulación económica’”, para luego contraponerla con su propio diagnóstico.

Para el columnista, “el gran problema de la economía peruana es la asfixia regulatoria creciente que impide la inversión y el crecimiento de las empresas”. Incluso recuerda que, según el Doing Business del Banco Mundial, el Perú figuraba entre los países con mayor peso regulatorio, un dato que refuerza su acusación de desconocimiento empírico.

Extractivismo, rentismo y modelo económico

El debate escala cuando Cameron —según De Althaus— señala que el extractivismo y el rentismo atentan contra una democracia de calidad. Aquí, la crítica se vuelve conceptual.

“Si usa ‘extractivismo’ en el sentido de Robinson y Acemoglu, hay que explicarle a Maxwell que es exactamente lo contrario”, replica De Althaus, defendiendo que el verdadero modelo extractivista y rentista fue el proteccionismo estatista previo a los noventa, no la economía de libre competencia.

“Clichés ideológicos” y cierre del debate

El texto culmina con una descalificación que ha concentrado buena parte de las reacciones. De Althaus no solo discrepa con Cameron, sino que cuestiona la vigencia de su marco analítico: “Me parece que Maxwell está repitiendo clichés ideológicos que ya nadie repite en el Perú. Decepcionante”.

¿Quién es Maxwell Cameron?

Más allá de la polémica, Maxwell Cameron es un politólogo de amplia trayectoria internacional. Profesor en la University of British Columbia, es especialista en política comparada latinoamericana, con investigaciones centradas en el colapso de los sistemas de partidos, el fujimorismo, la representación política y la calidad de la democracia en los Andes.

Ha desempeñado un rol destacado en la Latin American Studies Association (LASA), la principal asociación académica dedicada al estudio de América Latina, desde donde ha promovido debates sobre autoritarismo, populismo y crisis institucionales en la región. Sus trabajos han sido influyentes en la discusión sobre democracias de baja institucionalización y los déficits de ciudadanía en contextos de desigualdad.