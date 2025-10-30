Candidatos de terror, por Mirko Lauer

El terror de los caviares. Un candidato de Dina Boluarte parece convencido de que sumarse a ese sonsonete lo llevará al Senado. Si los ha convertido en su lema de campaña, es el válido Santiváñez quien le tiene terror a los llamados caviares.

Prueba de ello es que no movió un dedo contra ellos cuando era uno de los hombres fuertes de Palacio. Más bien se dedicó a la conspiración de menor calado.

Si Santiváñez es el terror de alguien, esos ciertamente no son los criminales organizados para la violencia. La emergencia que promovió no sirvió ayer ni sirve hoy. Su pésima gestión en Interior lo llevó a la censura y al consiguiente despido, y de allí pasó a refugiarse en Palacio. Desde allí ha llegado a las filas de César Acuña, otro conocido terror de los hampones trujillanos.

No son los únicos obsesionados con los huevos del esturión. Rafael López Aliaga acaba de insultarlos feamente. Por este camino, pronto tendremos una falange de candidatos cuyo programa es el anticaviarismo, algo que es ridículo como propuesta de gobierno.

Pero detrás de los consejos del asesor rentado está la cuestión de cuánto va a pesar la expresión caviar en esta campaña electoral. Quizás poco, apenas se haga evidente que es la palabra que usan quienes no tienen nada mejor que proponer.

Hasta ahora nuestras elecciones generales han tenido forma de confrontación: los buenos contra los malos, sin nada en el medio. La palabra caviar anuncia un nuevo tipo de forma: la elección donde nadie tiene nada que decir.

Se usará caviar junto a inteligencia artificial, aranceles, migración, o trumpista y terruño, como pruebas de que el candidato está en el ajo. La demora del electorado en decidirse por una persona no es garantía de un mejor resultado que el del 2021.





Es probable que el autoproclamado terror de los caviares simplemente sea el terror de los electores. Sobre todo aquellos que no hemos olvidado sus diálogos grabados con el capitán Culebra, su fobia a los peritajes, sus abrazos con Boluarte. Además, Santiváñez es un muy mediano abogado, y no se entiende para qué de bueno serviría en el Senado.

Pero no nos quejemos. Mientras haya este tipo de ataques a la entelequia llamada caviar, no los habrá contra aspectos positivos más concretos de nuestra política.

