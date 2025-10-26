Un gobierno de disculpa en disculpa, por Mirko Lauer

Ya llegó la nueva movilización de la Generación Z y sus amigos, en protesta por el asesinato del rapero Eduardo Ruiz, Truco, a manos del policía Magallanes. Esto coincide con una movilización en defensa de la PNP, organizada por quienes se consideran “los peruanos de bien”, enfrentados a “los otros”, que suponemos somos “los peruanos de mal”.

El gobierno de José Jerí hizo todo lo posible por indignar a los jóvenes de la primera marcha, el pasado 15. Su ministro PCM acusó a los jóvenes que iban a marchar de ser subversivos. Tuvo que pedir disculpas después de la marcha y una vez que el Congreso lo ratificó. Algo tendrá que ver su actitud con la muerte que marca al nuevo gobierno.

Fernando Rospigliosi se ha lucido, acusando al asesinado de usar el apodo “terruco”, en lugar de Truco, para su actividad rapera. Así, en su versión de las cosas, el “héroe” Magallanes (eso dice Arriola) asesina al terrorista Ruiz. La familia de Ruiz comprende miembros de la Policía, y todos piensan enjuiciar al fujimorista por el insulto.

Ese mismo 15 de octubre, el ministro del Interior llamó violentista al alumnado de la Universidad de San Marcos, algo que ha causado gran indignación. Poco después tuvo que pedir disculpas a la universidad: “Soy un ser humano que comete errores”. Bueno que nos lo recuerde. Por mucho menos ha habido renuncias en este pliego.

¿De qué reconciliación está hablando el gobierno? ¿Entre quiénes y quiénes? Harían bien en precisar. Se la han pasado insultando a una movilización que era contra el gobierno anterior, de cuando Jerí era solo un mando medio del pacto parlamentario. Por el camino que van ministros y otros capitostes, la furia popular va a tener otra intensidad.

Los jóvenes de las marchas van a estar presentes a lo largo de la campaña electoral, y después. No van a olvidar —ni en Lima ni en el sur andino— que representantes de este Ejecutivo digitado por el Congreso los han tratado tan mal. Lo cual incluye tratar de ocultar los pormenores del asesinato del cantante Ruiz.

En medio de tanto deslenguado, cabe felicitar al directorio de Petroperú, que se deshizo del dudosísimo presidente de la empresa, sin necesidad de decir nada destemplado. Buenos modales en el MEF y el Minem.