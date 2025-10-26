La derecha virola ante la caja fiscal, por Mirko Lauer

Cuando llegó Pedro Castillo, el temor de la población fue que la economía llegara a ser destruida por un discurso radical. El nuevo presidente no se atrevió a tanto, puso al moderado Pedro Francke en el MEF y las cosas no empeoraron. Algo parecido hizo Dina Boluarte para cuidar decenios de buena performance fiscal, y lo logró a medias.

Nadie esperaba que la buena marcha de la economía peruana fuera perforada por un Congreso controlado por derechistas. Pero el Consejo Fiscal nos informa que eso es exactamente lo que viene sucediendo. Prueba de que allí adentro hay intereses más fuertes que la promoción del sector privado. La expresión es populismo, pero el desagregado es más complejo.

Como esas bancadas de derecha manirrotas y simpatizantes de la ilegalidad están vinculadas a algunos importantes candidatos presidenciales y a solventes listas parlamentarias, hay peligro de que un cambio de gobierno pueda empobrecer al erario. Obsérvese nomás el hueco que se le va a dejar a la Municipalidad de Lima.

El Consejo Fiscal no solo ha salido a atajar el desborde de leyes que inflan el gasto público, sino además a hacer notar que Boluarte no dejó las cosas tan bien como ella decía, ni en macro ni en micro. Cosas como el déficit fiscal fuera de la norma o las costosas exoneraciones tributarias se han vuelto un hábito, que podría aumentar en la recta del 2026.

Da toda la impresión de que la derecha manirrota a la que nos referimos no es un impulso ideológico de los partidos que controlan el hemiciclo y que se declaran todos fuerzas de la ortodoxia económica. Más bien se trata de una suma oportunista de intereses personales, electorales o directamente comerciales, la que entra a saco a la caja fiscal.

Así, las cifras que acaba de presentar el Consejo Fiscal van a ser un hándicap para los candidatos de Fuerza Popular, Renovación Nacional y APP, que votaron por el saqueo. De aquí al próximo abril las cosas se van a poner peores. La recta final también lo es de últimas oportunidades para la derecha virola que ataca a la izquierda mientras atenta contra la economía capitalista.

Quién votó por qué leyes y con qué efectos va a ser una guía utilísima a la hora de decidir por quién se vota y por quién no en los próximos comicios.