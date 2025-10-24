Un mejor futuro es posible cuando actuamos juntos, por Rossana Dudziak

Cuando se fundó en 1945, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nació del anhelo de los pueblos del mundo de dejar atrás el sufrimiento de dos guerras mundiales y construir un futuro basado en la paz, la cooperación y la dignidad humana. Su documento fundacional, la Carta de las Naciones Unidas, consagró estos principios y se convirtió en una brújula para orientar las relaciones internacionales hacia un mundo más unido, solidario y próspero.

A lo largo de ocho décadas, las Naciones Unidas han acompañado a la humanidad a superar sus mayores desafíos. Han ayudado a reconstruir un mundo devastado por la guerra; apoyado procesos de independencia y descolonización; hecho de los derechos humanos un compromiso internacional; protegido a decenas de millones de niños y niñas de enfermedades; brindado ayuda humanitaria donde más se necesitaba; y ayudado a enfrentar amenazas para la humanidad, como los efectos del cambio climático o la pandemia de la COVID-19.

Actualmente, la ONU es la organización internacional más representativa del mundo con 193 Estados miembros independientes que se han unido para trabajar por la paz y el progreso de sus pueblos. Los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, que han sido esenciales para el progreso de la humanidad, continúan guiando la acción solidaria y la cooperación de los países para construir un futuro mejor. No obstante, el mundo enfrenta hoy desafíos de una magnitud inédita -como conflictos internacionales, crisis climática, desigualdades persistentes y los riesgos de las nuevas tecnologías y la desinformación- que ninguna nación puede solucionar por sí sola.

Frente a ello, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, nos recuerda que debemos permanecer unidos y cumplir con la extraordinaria promesa de la Carta de las Naciones Unidas: entregar un mundo saludable con paz y estabilidad, donde todas las personas puedan prosperar sin que nadie sea dejado atrás.

En ese contexto, las Naciones Unidas siguen siendo un espacio común de la humanidad para procurar una paz duradera, promover el desarrollo sostenible y defender los derechos humanos de todas las personas. Por ello, la ONU y sus Estados Miembros impulsan hoy un multilateralismo fortalecido y renovado, capaz de aprovechar las oportunidades de desarrollo que ofrecen los avances de la ciencia y la tecnología, y, a la par, ofrecer respuestas efectivas ante los desafíos actuales y futuros.

El Perú forma parte esencial de esta historia. Como Estado Miembro fundador, ha participado activamente en los grandes debates internacionales, contribuido en Misiones de Mantenimiento de la Paz y defendido con convicción el multilateralismo como camino para resolver conflictos, proteger los derechos humanos y promover el progreso de los pueblos.

En el ámbito nacional, el Sistema de las Naciones Unidas ha trabajado junto al país y sus instituciones desde sus inicios para promover la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Este esfuerzo conjunto ha contribuido a mejorar políticas públicas y ampliar capacidades institucionales, así como atender situaciones de emergencia, reafirmando el compromiso compartido de no dejar a nadie atrás. Actualmente, las 22 agencias, fondos y programas de la ONU en el Perú cooperan estrechamente con el Estado y todos los sectores de la sociedad peruana para alcanzar las prioridades nacionales de desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, guiados por los principios de cooperación, solidaridad y derechos humanos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Para conmemorar este 80 aniversario de la ONU, el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha preparado la exposición “80 años de Naciones Unidas: Construyendo juntos un mejor futuro común” que invita a conocer más de cerca la historia y el impacto de las Naciones Unidas a favor de las personas y del planeta, así como la estrecha relación que ha mantenido con el Perú desde su fundación. La muestra estará abierta al público hasta el 13 de noviembre en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el centro de Lima.

Un día como hoy, hace 43 años, el entonces Secretario General de la ONU, el ilustre diplomático peruano don Javier Pérez de Cuéllar, recordó que la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas representó “la firme resolución de que las relaciones internacionales no deben basarse en la afirmación del poder, sino en la justicia, el imperio de la ley, el respeto de la dignidad humana y la igualdad de derechos de las naciones, grandes y pequeñas”.

Sus palabras siguen siendo una guía que nos recuerda el inmenso valor del multilateralismo. Bajo el lema “Construyendo nuestro futuro juntos”, en este 80.º aniversario de las Naciones Unidas reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la cooperación, profundizar los lazos que nos unen y redoblar los esfuerzos por un futuro más justo, inclusivo y sostenible para el Perú y para todas las personas.