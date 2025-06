Liebre estatal, tortuga criminal, por Mirko Lauer

Hay que reconocer que el actual ministro del Interior vive mucho más tranquilo que el anterior. Sin embargo nada ha cambiado. El número de crímenes violentos con asesinatos, de denuncias sobre extorsión u otros delitos es básicamente el mismo, si es que no ha aumentado. ¿A qué se debe esto? A que la gente piensa que políticamente hablando Carlos Malaver no es el ministro.

¿Entonces quién es el ministro? Tienta decir que es Juan José Santiváñez en la sombra, pero él evidentemente está dedicado a otras tareas. Más bien la respuesta podría estar en el bajísimo perfil de Malaver. Sin instancia política a la cual dirigirse, el tema de la inseguridad ha pasado a un segundo lugar. Hay noticias, pero ya no hay paros.

Esta táctica de un gobierno que se hace el loco le funciona, y hasta le permite jactarse de su lucha contra la delincuencia. Pero esa lucha no existe o no funciona. Porque el avance en número de capturas no puede alcanzar al crecimiento de los ataques a los ciudadanos o a la ley. La liebre estatal no puede con la tortuga criminal.

No debería sorprender, pues la crónica periodística sobre la vida y milagros de los políticos en el poder, sobre todo los elegidos al Congreso, es una verdadera picaresca. Son minoría los que no tienen alguna mancha en su pasado, olvidada o limpiada por la buena fortuna electoral. Esos son los que ordenan la cancha de la supuesta lucha contra la delincuencia.

La batalla ciudadana y política contra la criminalidad ha sido perdida. Al retirar a un ministro desatinado y provocador como Santiváñez, el gobierno produjo entre la gente algo así como un déficit de indignación, con ideas como que no se puede hacer nada, o que recién lo hará el siguiente gobierno. En general, formas de resignación.

Mientras tanto el gobierno decreta y legisla su propia impunidad (sus impunidades) en todos los terrenos. Como han delinquido, necesitan que su actual poder ingrese al terreno de lo interminable. ¿Cómo se logra? El dinero de la delincuencia financiará candidaturas que luego actuarán en beneficio de los financiadores.

Algo de lo anterior ya es claramente visible en el caso de la minería ilegal, esparcida por todas las bancadas y por más de un ministerio.