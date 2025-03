Réplica de Paola Ugaz a Jaime Baertl Gómez

11 de marzo de 2025

Sr. DIrector:

Es la primera vez que el sacerdote Jaime Baertl responde a través de una carta notarial a los reportajes que publico en “La república” desde hace 9 años: “Al Sodalicio la muerte le sienta bien” publicado el 18 de abril del 2016 y “Jaime Baertl, el sacerdote que está detrás de los negocios del Sodalicio” del 6 de mayo del 2016.

Desde ese entonces le envie solicitudes de entrevista a su correo electrónico personal y busque una respuesta oficial a través de los organos oficiales del Sodalicio. A continuación pondré cuatro pedidos de entrevista, a Jaime Baertl y al Sodalicio a través del que era Superior General del Sodalicio, Alessandro Moroni. También lo buscamos por teléfono varias veces en los últimos nueve años. Nunca me contestaron.

No solamente se realizó la labor de buscar la versión del sacerdote Jaime Baertl sino que contamos con un acervo documentario en base a la investigación financiera a la organización.

Email del 25 de abril del 2016

A white background with black text AI-generated content may be incorrect.

Email del 10 de abril del 2016

A screenshot of a chat AI-generated content may be incorrect.

Email del 12 de abril del 2016: Fernando Vidal, entonces jefe de comunicaciones del Sodalicio

A screenshot of a computer AI-generated content may be incorrect.

Email del 17 de mayo del 2016

A screenshot of a white text AI-generated content may be incorrect.

Email del 10 de abril del 2017

A screenshot of a white paper with black text AI-generated content may be incorrect.

De forma particular, me voy a referir a las últimas publicaciones contenidas en los artículos

publicados los días 14, 16, 17, 23 y 26 de febrero del presente año, titulados "La millonaria máquina

de abusos que el Papa busca cerrar en Perú", "El Sodalicio de Jaime Baertl se juega su batalla final

en los Estados Unidos", "Sodalicio con aroma de café", "El big bang del Sodalicio en el Perú" y "Cerró

el Sodalicio y ahora ¿adónde irá el cerebro de las finanzas, Jaime Baertl?"

El sacerdote Jaime Baertl señala que detuvo su actividad económica dentro de la organización Sodalicio en el 2012. Esta información no se sustenta en las informaciones obtenidas a través de un centenar de entrevistas en on y off the record de personas que trabajaron con el sacerdote Baertl a lo largo de los años. Toda esa información nos hacen concluir y ratificar en que el sacerdote Jaime Baertl es el jefe de facto del Sodalicio desde que Luis Fernando Figari huyó del país en el 2015 a Italia. A través del manejo económico de la organización se cimento su poder. El sacerdote Jaime Baertl señala que detuvo su actividad económica dentro de la organización en el 2012.

A continuación van los correos que sostuvo en el 2014 con uno de los miembros de la familia Merbilha en Chile. La familia Merbilha denunció que a través de maniobras detrás del telón se hizo de la Universidad Gabriela Mistral, que fue fundada por la matriarca de la familia, Alicia Romo.

A screenshot of a computer AI-generated content may be incorrect.

A screenshot of a computer AI-generated content may be incorrect.

A screenshot of a computer AI-generated content may be incorrect.

Jaime Baertl señala que no tiene amigos poderosos que le hacen favores. A lo largo del tiempo y lo hemos vivido en carne propia los periodistas que investigamos al Sodalicio, el sacerdote Jaime Baertl ha demostrado tener amigos poderosos que fueron destapados en el “Operativo Valquiria”. Jaime Baertl ha demostrado a lo largo del tiempo que sí tiene una red de socios y amigos que lo protegen. La prueba de esto que él no ha salido a desacreditar públicamente ni a dar descargos de esto es lo he ventilado en el operativo Valquiria, en el cual el abogado que lo representó en el proceso de amparo que se le siguió por una decisión fiscal emitida a su favor (estudio José Luis Hauyón),

(archivo del delito de asociación ilícita para delinquir, secuestro y lesiones psicológicas graves), se reunió con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. para pedirle que por favor se archive el caso.

Sobre los Dicasterios que lo investigan. Me es imposible dar el detalle específico de qué dicasterio pero me ratifico en que lo investigan en mas de un dicasterio en el marco de la expulsión realizada por el Vaticano el 23 de octubre pasado y que hasta hoy no reconoce oficialmente. En el documento de expulsión se señala que la responsabilidad del sacerdote Jaime Baertl y el sodálite Juan Carlos Len Alvarez “en numerosas irregularidades e ilícitos cometidos por empresas vinculadas al Sodalicio”. Además, “se ha considerado la gravedad del abuso sexual cometido por uno de los acusados”.

La acusación de abuso sexual de Martin Scheuch contra Jaime Baertl. El ex sodálite Martin Baertl señaló que a los 16 años fue obligado por Jaime Baertl a desnudarse y tener relaciones sexuales con una silla, un evento que generó un trauma sostenido a lo largo de los años. El Vaticano a través de la misión formada por el obispo de Malta, Charles Scicluna y monseñor Jordi Bertomeu recibieron la denuncia del propio Scheuch. Y en diciembre pasado, el Sodalicio otorgó una reparación económica a Scheuch en base a su paso por el Sodalicio y el abuso cometido en su contra cuando era un menor de edad.

Sobre el enriquecimiento y las propiedades del laico consagrado Juan Carlos Len Alvarez. Adjunto las propiedades y las organizaciones de Juan Carlos Len Alvarez. Además es apoderado de varias empresas de la organización en Perú y es apoderado de Foundation Santa Rosa con sede en Denver, Estados Unidos. Tiene tres hermanos que son parte del Sodalicio; los sacerdotes Gonzalo y Javier Len; y la fraterna Fabiola Len. Desde que son menores de edad son parte de la organización.

Las offshore y el Sodalicio.

El sacerdote Jaime Baertl es apoderado de la offshore PUSAN y luego San Ignacio de Loyola, inscrita en Panamá, según los documentos que adjuntamos. Providential INC y Foundation Santa Rosa son de la organización pero él no forma parte directa de él. En el reportaje de CONVOCA se revela que su primo Luis Baertl Jourde formo la offshore Alma minerals en islas virgenes británicas y luego se la regaló. Es por esa razón que la fiscal Manuela Villar investiga a Jaime Baertl por lavado de activos.

En el documento de la cesión del cementerio del Parque del recuerdo en Lurin, de propiedad de San Juan Bautista (cuyos documentos presentamos aquí) , se consigna que el ex Arzobispo de Piura y Tumbes, Monseñor José Antonio Eguren Anselmi, en calidad de Presidente de la Asociación Civil San Juan Bautista, informa a los miembros de la referida asociación que la iniciativa fue de ellos y no del Obispo de Lurín: "tomó la palabra el señor Presidente para comunicar a los presentes el resultado de las conversaciones que desde el mes de abril han venido sosteniendo el señor Raúl Guinea Larco y Monseñor José Ramón Gurruchaga - obispo de la diócesis de Lurín - sobre la propuesta de la Asociación Civil San Juan Bautista de que se erija una persona jurídica canónica que se haga de la pastoral que se realiza en el cementerio Parque del Recuerdo y asimismo se done el referido cementerio bajo los cargos y condiciones señaladas en la carta de fecha 3 de abril cursada al señor Obispo y comunicada a los señores asistente. Se informó que el señor Guinea ha recibido la respuesta del Obispo de Lurín Monseñor José Ramón Gurruchaga SDB. Quien manifiesta su aceptación de la propuesta y está próximo a erigir la persona jurídica canónica, que es la Misión cementerio Católico Parque del Recuerdo". [Página 21 del contrato]

La cuarta persona que participó fue la Fundación de Interés Privado San Ignacio, domiciliada en Panamá y representada por el Padre Jaime Baertl Gómez. Esta fundación de interés privado (que puede realizar actividades lucrativas y dista de lo que uno entiende en nuestro país como una fundación benéfica) era titular del 50% de acciones y derechos del cementerio del Parque del Recuerdo. El otro 50% lo tenía la Asociación Civil San Bautista. Ambas donaron su parte del cementerio a la misión del Obispado de Lurín.

En la partida registral del 21 de mayo del 2001, se señala que la Asociación Civil San Juan Bautista y Fundación San Ignacio -representada por el sacerdote Jaime Baertl- donan a título gratuito el cementerio que vale 3.6 millones de dólares. Y así nació la primera “misión” católica Parque del recuerdo en Lurín, a la que se unieron después, Carabayllo, Callao y Piura.

Las maletas. En el 2016 entrevisté a miembros de la operación del cementerio Parque del recuerdo en Lurin (la familia Aguirre, pero que no quieren que se mencione su nombre en abierto y su ex socio chileno, la familia Herraiz, que no quieren que se mencione su nombre) y me señalaron que el sacerdote Jaime Baertl se movilizaba en maletas con dinero que luego cobraba con intereses fuera de mercado.

Sobre Colombia. En adjunto va el registro de la empresa GASIL en Colombia en el que figura Jaime Baertl como suplente del gerente general y que según el certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio de Bogota del 29 de noviembre de 2024 tiene como capital suscrito la suma de $ 1.348.000.000 pesos colombianos, con un total de 500 acciones.

El mismo certificado, con fecha de 4 de marzo de 2025, tiene como capital suscrito la suma de $2.955.891.915 pesos colombianos, para el mismo número de acciones (500)

Si desde el año 2012 no está embarcado en proyectos económicos, ¿por qué creó la empresa “Gestiones Agropecuarias San Isidro Labrador SAS” en el año 2020? Esta empresa tiene entre otras funciones, “La actividad agrícola y ganadera en general, la explotación de fincas rústicas, terrenos, granjas e instalaciones ganaderas, establos, ya sean en propiedad, arrendamiento, en comodato, aparcería, asociación, cooperación o integración, y las actividades complementarias a las anteriores; la realización de trabajos agrícolas y ganaderos a terceros”. Todo esto aparece claramente en el Certificado de Existencia y Representación Legal emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá.

San Isidro Labrador fue creada con un capital de $1.348.000.000 de pesos colombianos, lo que equivale en dólares de hoy, a USD $323.000.

Esta empresa distribuye quesos a través de su marca “Noble Villa”, de acuerdo con lo señalado por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, y cuya representante Maira Olaya ha admitido en programas radiales que su “jefe” y el creador de la empresa es el padre Baertl. Estas no son “labores pastorales” como él indica, sino negocios, aunque lo niegue.

Desde que se creó la empresa, el capital de la misma, aumentó a 3 mil millones de pesos, unos USD $734.000

Sobre el sodalite Daniel Murguia, detenido en el Penal de Lurigancho por intercambiar sexo con un menor de 11 años a cambio de “figuritas”- Entreviste a Mario Solari, ex miembro del Sodalicio y ex funcionario del ministerio de Justicia (cuyo testimonio saldrá con seudónimo) quien me dijo lo siguiente: “Con relación a los actos de beneficiar a Daniel Murguía, tenemos la versión que a través de Gonzalo Flores se hicieron gestiones para procurar un tratamiento especial en el penal donde fue internado, todo esto a pedido de Jaime Baertl. El señor Flores Santana pidió directamente la intermediación para que el jefe del Inpe y funcionarios del Ministerio de Justicia procuren condiciones favorables en el penal donde estuvo internado Murguía. También tenemos versiones que se asumieron los honorarios de abogados de Murguía en sus procesos judiciales.

Sobre la cancha y Oscar Osterling

A inicios del 2025, el Sodalicio ha reparado a Oscar Osterling en base a su denuncia por el perjuicio económico que sufrió en la operación “La chalaca”. Tenemos correos donde se puede ver el reclamo de Osterling a los miembros del Sodalicio destacando el atropello que sufrió y la empresa que se creó para tal fin.

Desde el 2016 publico información sobre él y hasta hoy se decide a responder. He dado muchas entrevistas y nunca me ha contestado, como por ejemplo, en “El país” cuando fue expulsado en octubre del 2024:

Es muy llamativo que señale que no persigue, querella ni denuncia a periodistas pero desde el 2018 junto a mis colegas Pedro Salinas y Daniel Yovera hemos recibido una andanada de ataques en redes sociales, en intervenciones callejeras de “La resistencia” y yo en particular, he sido carne de cañon de campañas basadas en mentiras que se transformaron en pesquisas en la fiscalía en mi contra. Y que no cesan desde el 2018 hasta el día de hoy.

Todo lo publicado ha sido corroborado además por una misión investigadora enviada por el Papa Francisco que ha decidido suprimir a la organización de la que forma parte el sacerdote Jaime Baertl. Además que hay una investigación en la fiscalía contra Jaime Baertl a donde acudí como testigo a declarar y en donde he entregado acervo documentario el pasado 4 de octubre que contiene 900 páginas en total.

Atentamente,

Paola Ugaz