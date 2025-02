El libreto común de atacar a las ONG

¿Ahora el libreto común es atacar a las ONG? Así parece, si nos atenemos a las declaraciones de la presidenta Boluarte o el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y a las iniciativas legislativas de Fuerza Popular.

Las declaraciones de Donald Trump sobre las actividades que financiaba Usaid y la decisión de cerrar primero a modo de ensayo (y luego ya en forma definitiva la organización) ha sido el punto de partida para que las derechas conservadoras locales ya no solo cuestionen la cooperación estadounidense, sino a las Organizaciones No Gubernamentales que han recibido y gestionado fondos de Usaid.

Resulta bastante banal cuestionar la cooperación estadounidense. Son fondos gubernamentales que rinden cuentas, pagan impuestos, publican en sus webs y actúan con total transparencia, porque en el Perú están registradas en APCI, que tiene por labor hacerles seguimiento exhaustivo.

Usaid ha sido incluso acusada, por la izquierda más radical, de promover un punto de vista pronorteamericano, en algunas partes del mundo. El Perú no ha sido la excepción.

No pueden criticar el origen del fondo, entonces atacan el destino que le han dado las ONG, financiando proyectos de desarrollo, capacitaciones en diferentes rubros, algunas iniciativas mediáticas y también programas de salud y campañas puntuales de democracia, ciudadanía, derechos de las mujeres, etc.

¿Por qué parece traída de los cabellos la campaña desatada contra las ONG que reciben o han recibido fondos de Usaid? Porque no es una narrativa nueva, sino actualizada a los nuevos vientos que trae Trump. Porque no hay que olvidar que el fujimorismo y la neoderecha ha tenido en mente siempre ingresar al campo de las ONG; para muestra están Apenkay y las ventas de ropa usada llegada de la cooperación del Japón. El tema entonces parece que no es en sí las ONG, sino cómo meten mano en ellas.