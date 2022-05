Bitcoin es tecnología, por JI Camet

Por: JI Camet (@jicameto), Bitcoiner

Bitcoin es tecnología #opensource. Lo primero que debes saber sobre la tecnología libre de derechos es que te pertenece y es una herramienta a tu disposición. Lo segundo que debes saber es qué lo avala. Lo avalan todos los tratados internacionales vigentes, incluyendo las Naciones Unidas y los derechos humanos universales con los que nace todo ser humano. Le pertenece a la humanidad por igual.

Tómate un segundo y trata de encontrar una cosa adicional al Bitcoin que cumpla con las mismas características. No la hay.

Pero ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es dinero. Dinero sostenible. Es la primera y única moneda deflacionaria en la historia. Es el único medio de intercambio, almacén de valor y unidad de medida cuya emisión de nuevas monedas no causa inflación o devaluación. No hay otra que hará que tus ahorros perduren en el tiempo. Bitcoin es tecnología comprobada que tiene trece años funcionando como dinero y tiene menos de un año como moneda de curso legal en dos países (El Salvador y la República Central de África). Bitcoin se está adoptando a nivel mundial y en Perú todavía no estamos hablando al respecto de todo lo bueno que se viene con esta tecnología.

Bitcoin como moneda de curso legal crea Estados transparentes y funge como tecnología anticorrupción, trayendo consigo la formalización del informal al llevar un registro en tiempo real de los movimientos del dinero de manera incorruptible. Dicho registro es inalterable, privado y público. Es decir, se logra identificar solo el movimiento y no al individuo. ¿Cuántos problemas crees que se solucionan con un registro inalterable de movimientos de dinero sin intermediarios corruptibles? La respuesta es muchos, sino todos. Como dicen los bitcoiners: “Fix the money, fix the world”, traducido en “soluciona el dinero, soluciona el mundo”. Yo prefiero: “Donde hay humanidad, hay Bitcoin”, porque Bitcoin es dinero inclusivo, de todos. Ese fue el regalo de Satoshi Nakamoto a la humanidad: dinero incorruptible.

Bitcoin es bueno para el planeta y hay muchos malos actores que pretenden decir lo contrario.

Hablar de adoptar Bitcoin es hablar de la adopción de tecnología limpia y renovable porque solo así es esta rentable, dada la alta competencia entre los mineros que la buscan producir. La minería Bitcoin es una de las industrias más limpias del planeta porque su costo de energía tiende hacia cero.