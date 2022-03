Lapadula en Lima, Castillo en pánico

La presencia de Gianluca Lapadula en Lima para el decisivo partido contra Paraguay parece haber ‘muñequeado’ más al presidente Pedro Castillo, quien anda tan nervioso que en todo lo que sucede ve al ‘gato negro’ de la mala suerte de perder su chamba este lunes.

El nerviosismo creciente es evidente en el presidente Castillo, quien no solo advierte de unos audios preparados por empresarios y periodistas inescrupulosos, sino que ahora usa un tono sorprendentemente lisonjero con el congreso al que hace poco aborrecía.

Más patético fue el discurso de ayer del premier Aníbal Torres en un consejo de ministros en Huancavelica, en el que, cambiando su estilo de confrontación, prácticamente le suplicó al parlamento que no vaquen el lunes a Castillo: “Yo lo que pido al Congreso que terminemos con esto, dialoguemos, nosotros no tenemos el complejo de superioridad ni inferioridad”, sin recordar que si el presidente está en capilla es por la (ir) responsabilidad de gente como él que se dedicó a empujar a su jefe al abismo y, con eso, al país.

Hay más señales de preocupación. Desde la invitación del canciller César Landa para que una delegación de la OEA esté en el debate de la vacancia del lunes, hasta declaraciones de congresistas afines a Castillo preocupados por el impacto de la vacancia en la economía, cuando la estabilidad económica les ha interesado un pepino a quienes jugaron a hacer una revolución que hoy más parece ‘robolución’.

El otro ‘gato negro’ que le preocupa al gobierno es que casi ningún partido –incluyendo a los de centro, como APP y varios de AP– aceptó ser usado en una sesión del acuerdo nacional que Castillo quiso convocar para hoy sábado, lo que es una expresión de distancia frente a un gobierno sin rumbo que podría desembocar en un apoyo a la vacancia que no tuvieron en el primer intento en diciembre pasado.