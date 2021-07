No tuvo buen inicio la presidencia de Pedro Castillo, ni en fondo ni en forma.

Sobre las formas, es insólito que el presidente Castillo no haya podido empezar su gobierno con un gabinete, lo cual refleja, por un lado, precariedad e improvisación que ahonda su sensación de debilidad.

Si desde hace más de 50 días Castillo podía intuir que podría ser presidente, es probable que la postergación del anuncio del premier para hoy y del gabinete para mañana obedezca a que, a última hora, se arrepintió de la lista inicial, lo cual se verá, dependiendo de la conformación final, si fue negativo o positivo, pero refleja a un presidente en un sistema de toma de indecisiones.

Por otro lado, no tener gabinete inmediatamente después de jurar pone a Castillo en el plano de la inconstitucionalidad o la parálisis, pues, según el artículo 120 de la constitución, “son nulos los actos del presidente que carecen de refrendación ministerial”.

Siempre en el plano de la formalidad, el disfraz de Evo Morales con sombrero que Castillo estrenó en el bicentenario no le cae bien a quien dice que no se importarán modelos del club en el que dice que no está matriculado.

Pero su decisión de no usar palacio como sede presidencial “para romper con los símbolos coloniales” es insensata desde el punto de vista de las formas de ejercer poder en el Perú, especialmente en un presidente a quien el congreso quiere sacar de Palacio.

Al respecto, el desaire de baja estofa del congreso al presidente Francisco Sagasti cuando ayer fue al congreso a dejar la banda, con la complicidad de la bancada de AP y el liderazgo de su presidenta María del Carmen Alva –quien fue en plancha con el golpista Alfredo Barnechea en las primarias del partido–, evidencia la sangre en el ojo que dejó la brevísima presidencia de Manuel Merino, y es señal del talante belicoso y antidemocrático del parlamento, que ahora se dirigirá contra Castillo.

Esta columna se ocupará en los días siguientes de las políticas de fondo, pero cree que si bien el mensaje inaugural no fue tan radical, sí dejó mucho vacío, ambigüedad y contradicción, como en la propuesta de la reforma de la constitución, algo que no le viene bien a un presidente que en la campaña fue ambiguo, contradictorio y confuso.

